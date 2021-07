Finalisti i dytë: Anglia dhe Danimarka “luftojnë” për përballjen me Italinë

Anglia dhe Danimarka do të takohen në kuadër të gjysmëfinales së Euro 2020.

Ndeshja që fillon në ora 21:00, do të luhet në “Wembley Stadium”, me Tre Luanët që shihen si favoritë.

Për Anglinë, Dean Henderson nuk do të jetë në gjendje të paraqitet, për shkak se është i lënduar.

Në anën tjetër, Danimarka do të jetë pa Christian Eriksenin, arsyen se përse janë deri këtu, duke luftuar pothuajse vetëm për të, shkaku i incidentit që ndodhi në fillim të këtij kampionati Evropian.

Anglezët janë nikoqir të danezëve, e natyrisht se do të kenë epërsinë numerike, pasi me ta do të jenë edhe tifozët.

Fituesi i këtij dueli të sontëm, do të takohet në finale me Italinë që e eliminoi Spanjën