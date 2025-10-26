Firmat evropiane bien dakord për bashkimin e satelitëve për t’iu kundërvënë Starlink

Grupet evropiane të hapësirës ajrore zbuluan një marrëveshje fillestare të enjten për të bashkuar aktivitetet e tyre të prodhimit të satelitëve që sjellin humbje, duke kombinuar forcat pas muajsh negociatash për t’iu kundërvënë rritjes marramendëse të rivalëve të udhëhequr nga Starlink i Elon Musk.
Marrëveshja e shumëpritur midis Airbus, Thales dhe Leonardo, synon të krijojë një sipërmarrje të re duke filluar nga viti 2027, në varësi të miratimit nga rregullatorët evropianë që kanë rezistuar ndaj lëvizjeve të tilla në të kaluarën..
Entiteti i ri pa emër do të punësojë 25,000 njerëz në të gjithë Evropën me të ardhura vjetore prej 6.5 miliardë eurosh (7.58 miliardë dollarë), bazuar në shifrat e vitit 2024, thanë kompanitë në një deklaratë.
Airbus do të mbajë 35%, ndërsa Thales dhe Leonardo do të mbajnë secila 32.5%, tha deklarata, duke shtuar se do të operojë nën kontroll të përbashkët “me një strukturë të ekuilibruar qeverisjeje”.
Kombinimi hapësinor pritet të gjenerojë miliona euro sinergji mbi të ardhurat operative në vit, duke filluar pas pesë vitesh, thanë kompanitë.
Me emrin e koduar “Projekti Bromo”, bisedimet midis tre grupeve hapësinore filluan vitin e kaluar në një përpjekje për të kopjuar modelin e bashkëpunimit të prodhuesit evropian të raketave MBDA, i cili është në pronësi të Airbus, Leonardo dhe BAE Systems.
Prodhuesit kryesorë të satelitëve në Evropë kanë konkurruar prej kohësh për të ndërtuar anije kozmike komplekse në orbitën gjeostacionare, por janë goditur nga mbërritja e satelitëve të vegjël të lirë në orbitën e ulët të Tokës.
Drejtorët ekzekutivë të tre kompanive thanë në një deklaratë të përbashkët, se bashkimi do të ndihmonte qeveritë të siguronin “autonominë e Evropës në të gjithë fushën strategjike hapësinore”.
Marrëveshja do të kombinojë aktivitetet e prodhimit dhe shërbimeve të Thales Alenia Space dhe Telespazio – dy sipërmarrje të përbashkëta midis Leonardo dhe Thales – si dhe biznese të ndryshme hapësinore dhe digjitale të Airbus, aktivitetet e mbetura hapësinore në pronësi të Leonardo dhe Thales SESO.
Kompanitë, të cilat tashmë kanë shkurtuar një total prej rreth 3,000 vendesh pune në hapësirë, nuk përmendën ndonjë shkurtim të mëtejshëm të vendeve të punës, por thanë se sindikatat do të konsultoheshin për projektin.
Reuters raportoi më parë këtë javë se tre grupet hapësinore kishin arritur një marrëveshje kornizë mbi një bashkim të propozuar të bizneseve të tyre satelitore.
Marrëveshja midis tre kompanive – secila prej të cilave ka pasur periudha marrëdhëniesh të vështira në të kaluarën – u shpëtua pasi burime të njohura me çështjen thanë se bisedimet kishin hasur pengesa në qeverisje dhe vlerësim gjatë verës.