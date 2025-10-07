Fitorja e 7 Tetorit

Operacioni “Tufani i Aksas”, i nisur më 7 tetor, u konsiderua fillimisht i pamundur për të arritur ndonjë sukses. Megjithatë, zhvillimet pasuese sollën disa fitore me ndikim të gjerë politik, shoqëror dhe ndërkombëtar:
1 – U zbulua fytyra e vërtetë e Izraelit si një shtet me politika gjenocidiale dhe terroriste.
2 – U ekspozuan tradhtarët dhe munafikët brenda qeverive arabe.
3 – U evidentua shtrirja e ndikimit sionist në politikë, media dhe në shoqërinë civile.
4 – Çështja palestineze u ngrit në nivelet më të larta të diskursit ndërkombëtar.
5 – Perëndimi filloi të kuptojë se ka ushqyer një strukturë shtetërore të rrezikshme dhe të pakontrollueshme.
6 – Popujt u ndërgjegjësuan se elitat e tyre janë të kapura nga establishmenti global.
Autor: Behar Kaçeli