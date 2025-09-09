“Forca, liria dhe dija: balanca e humbur e myslimanëve”

Hoxhë Halil Avdulli

Tri kaptina të Kur’anit mbajnë emra domethënës:

Kaptina e Hekurit,

Kaptina e Konsultimit dhe

Kaptina e Lapsit.

Ato mund të kuptohen si

1️⃣ forca,

2️⃣ liria dhe

3️⃣ dituria

tre shtyllat e qytetërimit islam

Por përqendrimi i myslimanëve vetëm tek jurisprudenca, duke shpikur libra me qindra faqe për abdesin dhe ciklin mujor të grave, në llogari të mendimit dhe reflektimit, i solli dëm të madh vetë Islamit. Sot kërkohet një revolucion i mendjes që të rikthejë thelbin dhe të ristabilizojë balancën mes forcës, lirisë dhe dijes.


