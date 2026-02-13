Forcat izraelite arrestojnë 7 qytetarë në Tulkarm

Forcat e pushtimit të Izraeli kanë arrestuar në orët e para të mëngjesit të sotëm shtatë qytetarë palestinezë nga qyteti i Tulkarmit dhe rrethinat e tij.
Burime lokale bënë të ditur se gjatë bastisjeve në shtëpi në lagjen al-Rashid, në periferi të Dhanabës, janë arrestuar Ihab Khreishi, Arafat Haj Ahmad, Fadi Salim al-Sarsak (47 vjeç) dhe dy djemtë e tij, Salim dhe Asid.
Sipas të njëjtave burime, forcat izraelite arrestuan gjithashtu të burgosurin e liruar Laith Afif al-Attili (55 vjeç) pas bastisjes në shtëpinë e tij në lagjen Izbat al-Jarad, si dhe të burgosurin e liruar Sabri Abu Shamas nga shtëpia e tij në lagjen lindore të qytetit.
Arrestimet u kryen gjatë bastisjeve të njëpasnjëshme në disa zona të qytetit dhe rrethinave të Tulkarmit. /mesazhi