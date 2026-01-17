Forcat izraelite bastisin qytete dhe kamp refugjatësh pranë Hebronit

Forcat izraelite kryen bastisje gjatë natës në disa qytete dhe një kamp refugjatësh në gubernatoratin e Hebronit në Bregun e Occidentuar të pushtuar, duke plagosur të paktën një palestinez, sipas agjencisë së lajmeve Wafa.
Trupat izraelite sulmuan qytetin Idhna, perëndim të Hebronit, vonë të premten, duke patrulluar lagjet në qendër të qytetit.
Raporti shton se forcat izraelite bastisën edhe zonën al-Tariqa të Beit Ummar, veri të Hebronit, dhe më pas hynë në kampin refugjatësh Arroub, ku një palestinez u plagos nga copëza predhash.
Gjithashtu, forcat izraelite hynë në qytetin ad-Dhahiriya, duke përdorur granata shoku dhe gaz lotsjellës ndaj banorëve. /mesazhi