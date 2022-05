Forcat izraelite pengojnë funeralin e Shireen Abu Akleh – VIDEO

Forcat izraelite penguan me forcë marshimin në funeralin e Shireen Abu Akleh, gazetarës së Al Jazeera-s, e cila u vra nga forcat izraelite këtë javë ndërsa raportonte në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke sulmuar të pranishmit që mbanin arkivolin e saj jashtë spitalit në qytetin e saj të lindjes në Jerusalem.

Forcat izraelite goditën të pranishmit që mbanin arkivolin me shkopinj, duke shkaktuar pothuajse rënien e arkivolit, përpara se të lejonin përfundimisht që ai të bartej me makinë.

Ngjarjet e së premtes filluan nga Spitali Francez St Louis në lagjen Sheikh Jarrah të Jerusalemit Lindor, ku trupi i Abu Akleh mbeti gjatë natës, deri në Portën Jaffa në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit, ku u mbajt shërbimi i funeralit në Katedrale.

Policia izraelite mbylli rrugët që të çojnë në spitalin në Sheikh Jarrah mesditën e së premtes, ndërsa palestinezët filluan të mblidheshin përpara procesionit. Më herët të premten, policia gjithashtu u përpoq të pengonte palestinezët të vendosnin postera të Abu Akleh jashtë kishës.

Policia izraelite bastisi shtëpinë e familjes së Abu Akleh të enjten, duke hequr me forcë flamurin palestinez nga rezidenca.

Anton Abu Akleh, vëllai i Shireen, u thirr gjithashtu nga policia izraelite të enjten në mbrëmje. Sipas raporteve të mediave izraelite, policia e paralajmëroi atë se do të shpërndanin të pranishmit në varrim nëse do të kishte një “përshkallëzim”.

Everyone switch on to Al Jazeera right now. This is one of the most horrifying things I’ve seen.

IOF is attacking mourners carrying Shireen’s body from the hospital right now. They’re using stun grenades and tear gas and charging at them with horses and batons. pic.twitter.com/wUY80WO6su

— Khadija (@khadljasays) May 13, 2022