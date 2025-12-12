Forcohet bashkëpunimi mes Prokurorisë dhe Departamentit Amerikan

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka mbajtur sot një takim pune me ekipin vlerësues të Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Në takim morën pjesë Kryeprokurori Zejnullah Gashi, prokurorë të kësaj prokurorie, Michael Wasco – Këshilltar i lartë ligjor në Departamentin Amerikan të Shtetit, si dhe Dafina Bardhi-Rexhepi – INL Program Specialist në Ambasadën Amerikane në Prishtinë.
Gjatë këtij takimi u diskutua mbi procesin e vlerësimit të sektorit të drejtësisë, me fokus të veçantë në luftimin e krimit të organizuar dhe aktivitetet e organizatave kriminale transnacionale.
Kryeprokurori Gashi falënderoi përfaqësuesit amerikanë për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe theksoi gatishmërinë e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për të thelluar edhe më tej këtë partneritet, me qëllim forcimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e interesit publik.
Përfaqësuesit e INL nënvizuan rëndësinë e një qasje të koordinuar dhe ndërmarrjen e veprimeve konkrete në adresimin e sfidave të sigurisë dhe drejtësisë, duke rikonfirmuar angazhimin e tyre për mbështetje të vazhdueshme në këtë drejtim.
Prokuroria Themelore në Prishtinë riafirmoi përkushtimin për rritjen e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë dhe institucionet vendore për të garantuar një sistem drejtësie më efikas dhe më transparent.