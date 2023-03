Ford e “shndërroi” ID.4 të Volkswagen-it në një Explorer elektrik për Evropën

Ford ka elektrizuar një tjetër model të tij dhe tani është Explorer i destinuar për Evropën.

Explorer-i me bateri elektrike do të shoqërojë Mustang Mach në ekspozitat evropiane. Frod tani duket se ka dy SUV elektrike me pesë vende të përmasave të ngjashme për Kontinentin e Vjetër, dhe akoma më e çuditshme, ato nuk kanë asnjë lidhje. Në vend që të ndërtonte Explorer në platformën Mach-E, Ford krijoi SUV-në më të fundit në bashkëpunim me Volkswagen. Kjo do të thotë se poshtë pjesës së jashtme me distinktivin Ford është në të vërtetë platforma MEB e përdorur nga Volkswagen ID.4.

Ford i “shmangi” kthesat e modelit ID.4 dhe zgjodhi një pamje më “katrore” që i përshtatet më mirë emrit Explorer. Ka referenca delikate për Explorerin e Amerikës së Veriut, të cilin Evropa e merr si një hibrid plug-in, dhe këto përfshijnë modelin e shtyllës C dhe dritës së pasme. Kjo vlen edhe për pjesën e përparme të veturës, me Explorer-in elektrik të foshnjës që ka një hundë të lëmuar pa grilë. Duke hapur derën, vërehet se Exploreri elektrik “anon” më shumë drejt modelit Mach-E sesa drejt Explorerit me motorin SUS ose modelit ID.4. Ekziston grupi i detyrueshëm i instrumenteve dixhitale me qëndrim të lirë pas timonit të trashë katror, si dhe një ekran i madh me prekje 14,6 inç me madhësi portreti. Megjithatë, këtu përfundon ngjashmëria me brendësinë e modelit Mach-E, pasi ekrani ndodhet brenda kroskotit, në vend që të “lundrojë” përpara tij. Gjithashtu, ekrani është i anuar mbrapa dhe madje mund të zhvendoset për t’u përshtatur me drejtuesin. Pas saj është një hapësirë për ruajtjen e sendeve të vogla me vlerë.

Nuk ka asnjë kontrollues rrotullues fizik që del nga fundi i ekranit si Mustang-i elektrik dhe tastiera qendrore i ngjan atyre që gjenden në SUV-të tradicionale, që do të thotë se nuk ka dizajnin “plan të hapur” të shumë veturace elektrike duke përfshirë VW ID. 4.

Megjithatë, “nën lëkurë” Explorer ndan shumë me modelin ID.4. Ka pak detaje teknike, ndaj nuk flitet as për diskun. Sidoqoftë, Auto Express pretendon se Exploreri bazë do të fuqizohet nga një motor i vetëm që jep 168 kuaj/fuqi, si dhe do të ketë një paketë baterie 52 kWh të mjaftueshme për një distancë prej 351 km. Ngarkimi do të kufizohet në 130 kW.

Opsionet e tjera përfshijnë një motor 228 kW i çiftuar me një bateri 77 kWh dhe karikim deri në 170 kW, si dhe një distancë prej 539 km. Modeli më i shpejtë do të fuqizohet nga dy motorë me një fuqi totale prej 335 kuaj/fuqi, do të ketë lëvizje me katër rrota dhe një distancë prej 491 km.

Explorer sjell teknologji të re në linjën evropiane të Ford-it, duke përfshirë sistemet Assisted Lane Change dhe Clear Exit Assist. Sediljet kanë një funksion masazhi si standard, pjesa e brendshme është e pajisur me kondicioner me dy zona, dhe pjesë e pajisjes është hyrja pa çelës në automjet dhe sistemi i derës së pasme pa duar.

Çmimet nuk dihen ende.