Fotoja që vrau pronarin e saj

Kevin Carter, e bëri këtë foto gjatë urisë në Sudanin jugor të vitit 1993.

Një shqiponjë pret që vogëlushja të vdesë nga uria për t’u hedhur mbi të dhe për ta gllabëruar. Fotografia e tij fitoi çmime të rëndësishme dhe mediat e ftuan në shumë emisione, për shkak të skenës njerëzore që mishëronte fotoja e tij.

Një shikues në një kanal televiziv e pyeti atë

Po vogëlushja? Çfarë ndodhi me të?

Kevin u përgjigj: “Nuk prisja të zbuloja se çfarë ndodhi më pas, pasi kisha një fluturim të shpejtë menjëherë pas xhirimit.”

Telefonuesi u përgjigj spontanisht.

“Po ju them unë çfarë ndodhi, atë ditë ishin dy shqiponja, një shqiponjë që priste gjahun e vet dhe një shqiponjë tjetër me aparat fotografik”.

Një kohë të gjatë Kevin Carter jetoi në depresion, nga trauma që kishte përjetuar nga karriera e fotografit i cili kishte kapur pamjet dhe situatat më të tmerrshme, çka do të rezultoi me vetëvrasje fundi i jetës së tij!!

______

-“Bota nuk pret të shpëtoi nga duart e shkencës, por nga ringjallja e ndërgjegjes njerëzore”🏃.

Nga: Hoxhë Halil Avdulli