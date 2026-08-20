Fqinji ynë tej detit me “bomba uji” në rrugë

Stuhia e fortë godet Italinë, njerëz të bllokuar në automjete
Një stuhi e fortë goditi rajonin italian të Ligurias të enjten në mëngjes, më 20 gusht, ku shiu i rrëmbyeshëm shkaktoi përmbytje të menjëhershme dhe probleme në disa qytete. Më e keqja ishte në zonën e Chiavarit dhe Lavagne, jo shumë larg Genoa-s.
Sipas të dhënave nga agjencia rajonale Arpal, deri në 126 milimetra shi ranë në Chiavari midis orës 6 dhe 8 të mëngjesit, ndërsa vetëm në një orë, midis orës 7 dhe 8 të mëngjesit, u matën 102 milimetra.
Për shkak të sasisë së madhe të reshjeve në një kohë të shkurtër, uji përmbyti rrugë, bodrume, garazhe dhe nënkalime të shumta. Shërbimet lokale e përshkruajnë ngjarjen si reshje jashtëzakonisht intensive dhe të lokalizuara, një lloj “bombë uji”.
Situata ishte veçanërisht dramatike në Lavagna. Një burrë në të shtatëdhjetat mbeti i bllokuar në një makinë që ishte bllokuar nga uji në nënkalimin në Via Colombo.
Një kalimtar e nxori nga automjeti, pas së cilës anëtarë të policisë lokale mbërritën në vendngjarje.
Një makinë mbeti gjithashtu e bllokuar në një nënkalim tjetër, ndërsa një kamion pati probleme gjithashtu në të njëjtën zonë. Zjarrfikësit u desh të ndërhynin për të ndihmuar shoferin, dhe gjatë mëngjesit ata patën një numër ndërhyrjesh për shkak të bodrumeve të përmbytura dhe pasojave të tjera të stuhisë. /tesheshi