Saudia nuk tërhiqet: dhëmbë për dhëmbë me huthinjtë

Sulme të reja ajrore nga Mbretëria mbi milicinë shiite të Jemenit
Aleanca ushtarake e udhëhequr nga Arabia Saudite po nis aktualisht sulme të reja në Sanaa. Sulmet e reja në fortesën e huthinjve në Jemen vijnë pas një breshërie sulmesh në ditët e fundit, me aeroportin e Riadit si objektivin kryesor.
Sipas Agjencisë Anadolu, avionët luftarakë të koalicionit po godasin aktualisht kryeqytetin e Jemenit, pas paralajmërimeve për evakuimin e qytetarëve në Sanaa, Hodeidah dhe Ras Issa. Objektivi është Kompania e Naftës Jemenase në Sanaa, sipas rrjetit televiziv Al-Masirah të kontrolluar nga huthinjtë.
Në një deklaratë, Kompania e Naftës Jemenase, e cila menaxhon objektet, tha se kishte marrë “të gjitha masat e nevojshme paraprakisht”. “Objektet al-Sabaha aktualisht nuk përmbajnë rezerva të produkteve të naftës” dhe për këtë arsye sulmi “nuk ka ndikim në rezervat ose furnizimet e naftës”, theksoi ajo.
Në të vërtetë, qindra shoferë dolën në rrugë për të mbushur automjetet e tyre me karburant pas paralajmërimeve për sulme në rafinerinë kryesore në Sabaha.
Megjithatë, më parë, huthinjtë thanë se do të synonin aeroportin e Riadit, si dhe një rafineri në kryeqytet dhe selinë e kompanisë së naftës Aramco në qytetin Dammam nëse Arabia Saudite sulmon Sanaa-n.
“Forcat e armatosura të Jemenit u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të evakuojnë zonat ku ndodhen dhe të largohen nga objektivat që forcat tona të armatosura do të synojnë nëse armiku saudit sulmon vendet që janë njoftuar tashmë në kryeqytetin Sanaa”, shkroi zëdhënësi ushtarak i lëvizjes pro-iraniane në Platformën X, duke përmendur tre vendet saudite. /tesheshi.com/