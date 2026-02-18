Franca dhe Algjeria rikthejnë bashkëpunimin e sigurisë pas tensioneve diplomatike

Franca dhe Algjeria kanë rënë dakord të riaktivizojnë një mekanizëm të nivelit të lartë bashkëpunimi në fushën e sigurisë, pas muajsh tensionesh diplomatike mes dy vendeve.
Vendimi u bë i ditur të martën nga ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nunez, pas takimit me presidentin algjerian Abdelmadjid Tebboune në Algjer. Kjo ishte vizita e parë e një zyrtari të lartë francez në Algjeri pas disa muajsh fërkimesh mes palëve.
Mekanizmi i riaktivizuar përfshin bashkëpunimin gjyqësor, policor dhe të inteligjencës, si dhe çështjet e migracionit, përfshirë kthimin e emigrantëve – një temë e ndjeshme dhe shpesh problematike në marrëdhëniet dypalëshe.
Sipas Nunez, zbatimi i marrëveshjes do të nisë sa më shpejt dhe synon rikthimin e “marrëdhënieve normale të sigurisë” mes dy vendeve.
Marrëdhëniet mes Francës dhe Algjerisë u përkeqësuan vitin e kaluar pas arrestimit të një diplomati algjerian në Francë, çka solli tërheqjen reciproke të ambasadorëve dhe rritje të tensioneve politike. Një tjetër pikë përplasjeje ishte vendimi i Francës për të mbështetur planin e Marokut për autonomi në Sahara Perëndimore, i cili u kundërshtua ashpër nga Algjeria.
Edhe pse marrëveshja e fundit shihet si një hap pozitiv drejt përmirësimit të marrëdhënieve, zyrtarët theksojnë se normalizimi i plotë do të varet nga përparimi në çështjet e migracionit, bashkëpunimit gjyqësor dhe politikat rajonale. /mesazhi