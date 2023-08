Frutat që hidratojnë më shumë, hani sa më shumë në ditët e nxehta

Vala e të nxehtit ka goditur vendin tonë dhe shumë prej tyre po përpiqen të ftohen dhe hidratohen në çdo mënyrë.

Përveç ujit, të cilin e pimë çdo ditë, është e rëndësishme të dimë se cilat ushqime na hidratojnë shtesë dhe t’i konsumojmë sa më shumë gjatë ditëve të gjata të nxehta.

Në vijim ju japim një listë të frutave që hidratojnë më shumë organizmin.

Shalqini

Natyrisht, shalqiri është jashtëzakonisht i pasur me ujë, por ky ushqim i lëngshëm është gjithashtu ndër burimet më të pasura të likopenit, një antioksidant që ndihmon në luftimin e kancerit dhe gjendet në frutat dhe perimet e kuqe.

Është i pasur me vitaminë C, pastron veshkat dhe sistemin urinar. Ai përmban deri në 93% ujë dhe është pikërisht kjo karakteristikë që e bën një mjet të shkëlqyer për pastrimin e trupit, por edhe për humbjen e peshës. Përveçse është një antioksidant i fuqishëm, ai përmban acide yndyrore thelbësore omega-6 dhe omega-9, zink dhe likopen.

E gjithë kjo e bën shalqinin një mjet perfekt për kujdesin natyral jo vetëm për fytyrën, por edhe për lëkurën e të gjithë trupit. Përkatësisht, shalqiri hidraton dhe hidraton, tonifikon dhe shëron lëkurën dhe trajton aknet dhe djegiet nga dielli.

Luleshtrydhet

Të gjitha manaferrat janë ushqime të mira hidratuese, por luleshtrydhet e kuqe me lëng janë zgjidhja më e mirë. Mjedra dhe boronicat përmbajnë rreth 85% ujë, ndërsa manaferrat janë pak më të mira me 88.2%. Smoothie me kos me luleshtrydhe është sigurisht një nga ëmbëlsirat tuaja të preferuara të shëndetshme.

Luleshtrydhet i japin kosit një ëmbëlsi natyrale dhe kombinimi i karbohidrateve, fibrave dhe proteinave e bëjnë atë një kombinim të shkëlqyeshëm për rikuperimin pas stërvitjes. Luleshtrydhet përmbajnë 92% ujë dhe janë të pasura me vitaminë C, kalium, acid folik dhe fibra. Ato përmbajnë gjithashtu antioksidantë anthocyanins, acid ellagic dhe quercetin.

Agrumet

Këto agrume me lëng mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Studiuesit thonë se komponimet në këtë frut ndihmojnë në djegien e yndyrës dhe stabilizimin e sheqerit në gjak.

Grejpfruti, portokallet, limonët, limonët dhe agrumet e tjera freskojnë trupin shumë mirë. Sekreti qëndron në përmbajtjen e lartë të fitonutrientëve si antocianin, flavone, vitaminë C, polifenole. Agrumet janë vërtetuar se ruajnë shëndetin e lëkurës dhe sistemit imunitar, stimulojnë metabolizmin dhe përmirësojnë aftësinë e trupit për të shpërbërë më lehtë yndyrnat nga ushqimi.

Pjepri

Një e katërta e një pjepër përmban vetëm 50 kalori, por siguron 100% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminave A dhe C. Nëse jeni të mërzitur nga frutat e thjeshta të papërpunuara, përzieni pjeprin me kos dhe ngrini atë, ose lagni me lëng portokalli dhe shtoni nenexhik për të bërë një pije freskuese.

Pjeshkë dhe Kajsi

Nëse vuani nga skuqje dhe lëkurë të thatë, shkaku i saj mund të jetë një temperaturë e ngritur, për të cilën zakonisht nuk jeni në dijeni. Përfshini pjeshkët në menunë tuaj sepse do të rimbushni shpejt kaliumin, vitaminën A dhe B12 dhe lëndë ushqyese të tjera që ndihmojnë në ruajtjen e temperaturës së trupit dhe përmirësimin e pamjes së lëkurës.

Kajsitë janë gjithashtu një ndihmë e shkëlqyer natyrale për uljen e temperaturës së trupit dhe djersitjen më pak.

Mango

Nëse lëkura juaj është e thatë, hani mango. Mangot janë të pasura me vitamina dhe minerale, veçanërisht vitaminën A, e cila normalizon prodhimin dhe jetëgjatësinë e qelizave të lëkurës. Përmirëson pamjen e lëkurës dhe ndihmon në luftimin e akneve, pasi parandalon rritjen e prodhimit të qelizave të lëkurës. Qelizat e vdekura të kombinuara me sebum (vaj natyral i lëkurës) dihet se bllokojnë poret.