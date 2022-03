Fruti që duhet të filloni të konsumoni nëse vuani nga ankthi

Shpesh dëgjojmë për efektet pozitive që frutat kanë në organizmin tonë, me rikujtimin sigurisht që çdo gjë duhet konsumuar me masë, pasi kanë shumë kalori të “fshehura”.

Por si do të ndiheshit nëse do ta dinit se një nga këto fruta ndihmon edhe psikologjinë tuaj, pasi është plot me serotonin?

Serotonina është hormoni që na bën të lumtur dhe ai që na mungon në ditët kur ndihemi të dëshpëruar në rastin më të mirë dhe me dysheme në rastin më të keq.

A mund ta merrni me mend se cili është ky frut i mrekullueshëm?

Pra, përveç se është e shijshme, qershia është ajo që ka një efekt katalitik në trurin tonë, duke rritur nivelin e serotoninës.

Për ato netë kur nuk mund të flini për shkak të stresit apo trishtimit ose për atë mëngjes kur ndjeni se nuk ka asgjë për t’ju mbushur dhe për t’ju bërë të lumtur. Për momentet e vështira apo stresuese të jetës tuaj, ju e dini shumë mirë se cili frut duhet të mbizotërojë në sallatën tuaj të frutave.

Edhe për fatin tonë është gjithashtu e shijshme.