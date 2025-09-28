FSK-ja trajnon snajperistët e rinj për qitje precize në distanca të largëta

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) kanë ndjekur një trajnim të specializuar në qitje në distanca të largëta, me fokus në ngritjen e kapaciteteve luftarake dhe përgatitjen për situata të avancuara operacionale.
Sipas një njoftimi të FSK-së, trajnimi ka për qëllim certifikimin e pjesëtarëve të FSK-së si snajperistë profesionalë operativë, të aftë për të përdorur armë me kalibra të ndryshëm në përputhje me standardet moderne ushtarake ndërkombëtare.
Ky program i trajnimeve është pjesë e përkushtimit të vazhdueshëm të FSK-së për zhvillimin, avancimin dhe profesionalizimin e kuadrove ushtarake, në funksion të mbrojtjes së vendit dhe përmbushjes së detyrave të brendshme e ndërkombëtare.