Furça nuk mjafton/ Si të pastroni dhëmbët në mënyrën e duhur!

Sa kohë duhet të kaloni duke pastruar dhëmbët me furçë? A do të dëmtojë zbardhja dhëmbët tuaj? Dhe çfarë paste dhëmbësh duhet të përdorni? Ndërsa pacientët përpiqen të bëjnë kontrolle të vazhdueshme , kjo është gjithçka që duhet të dini për higjienën orale

A duhet të përdor furçë dhëmbësh elektrike apo manuale?

Furçat manual mund të heqin deri në dyfishin e pllakës bakteriale dhe ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të mishrave të dhëmbëve në një afat më të gjatë”, thotë Dr Nigel Carter, shefi ekzekutiv i Fondacionit të Shëndetit Oral .

Dy llojet kryesore janë furça osciluese-rrotulluese (Oral-B ka një gamë të gjerë) dhe furçat zanore (Philips Sonicare është marka kryesore). Kjo e fundit ka një lëvizjeje më të shpejtë të furçës, por nuk ka shumë rëndësi se cilën do të zgjidhni, thotë Dr Nyree Ëhitley, drejtoreshë klinike e grupit të kujdesit dentar, pasi pika kryesore është minimizimi i nevojës për lëvizje manual. Një furçë manuale është me e mirë pasi mund të jetë mjaft sfiduese për të vendosur furçën elektrike të dhëmbëve në 45 gradë, për të marrë lëvizjet e qarkullimit dhe presionin e duhur në dhëmb.

Sa kohë duhet t’i laj dhëmbët?

Dy minuta – megjithëse shumica prej nesh nuk i afrohen asaj fare. Koha mesatare e shpenzuar për larje është 43 sekonda, thotë Carter. Ai sugjeron që prindërit duhet t’i mësojnë fëmijët të lajnë dhëmbët për dy minuta, edhe nëse goja e tyre e vogël mund të bëhet në më pak kohë, pasi ky është zakoni që ata do të mbajnë për gjithë jetën. Këshilla e Fondacionit të Shëndetit Oral është që të filloni sapo të dalin dhëmbët e parë, me një furçë për fëmijë dhe të mbikëqyrni deri në moshën shtatë vjeçare.

A është higjienike të laj dhëmbët në dush?

Profesionistët dentarë thonë se nuk ka asnjë problem. Nesë jeni komodë me larjen e tyre tëksa bëni dush nuk ka asgjë të keqe, rëndësi ka që po I lani. E vetmja gjë që ka rëndësi është që të pastroni mes dhëmbëve çdo ditë. Fijet interdentare janë më efektive në heqjen e pllakës bakteriale sesa filli me fije, dhe shumë njerëz i kanë shumë më të lehta për t’u përdorur. Mos u frikësoni nëse mishrat e dhëmbëve rrjedhin gjak, këmbëngulni pasi ato do të bëhen më të shëndetshme.

A ka rëndësi se cilën pastë dhëmbësh përdor?

Fluori është përbërësi kryesor, prandaj sigurohuni që pasta juaj të përmbajë të paktën 1,350-1,500 ppm (pjesë për milion) dhe pa ëmbëlsues si sheqri apo glukoza. “Mos supozoni se pastat e dhëmbëve janë të gjitha të njëjta, sepse nuk janë,” thotë Ëhitley. “Disa tableta dhe pasta bimore për pastrimin e dhëmbëve nuk kanë fluor në to. Si dentist, është vërtet e vështirë të mos shkosh dhe t’u thuash njerëzve në supermarket, ‘Mos e blini atë’”.

Pasi të keni kontrolluar përmbajtjen e fluorit, mund të kërkoni një që plotëson nevojat tuaja, si p.sh. për dhëmbë të ndjeshëm, ose një preferencë për zbardhjen.

Po për shpëlarjen e gojës?

Nëse jeni duke larë dhëmbët mefurçë dy herë në ditë, ndoshta mund të bëni pa shpëlarës goje, thotë Carter – por nëse nuk jeni, është një ndihmë shumë e dobishme për rutinën tuaj të pastrimit. Ndërsa larja me furçë heq më shumë pllakëza bakteriale sesa shpëlarja e gojës, hedhja e saj mund të përmirësojë kontrollin e pllakës deri në 20%. Sigurohuni që të ketë fluor në të, për një avantazh shtesë.

Këshillat ndryshojnë në varësi të përbërësve aktivë të gargarës: ato që përmbajnë klorheksidinë antimikrobike, për shembull, duhet të përdoren pas larjes. Por në përgjithësi, dentistët sugjerojnë përdorimin e shpëlarësit të gojës në një kohë të veçantë nga larja, si për shembull midis vakteve.

A duhet të lag furçën e dhëmbëve përpara se të vendos pastë?

“Ju po e vendosni menjëherë në një gojë plot me pështymë. Ndoshta nuk do të bëjë ndonjë ndryshim,” thotë Carter.

A kam nevojë për një pastruese gjuhe?

“Nuk është diçka që ne do ta rekomandonim në mënyrë rutinore si mjekë, por nëse njerëzit duan t’i përdorin ato, mirë,” thotë Ëhitley. Ato mund të ndihmojnë me erën e keqe të gojës ose zbardhjen e gjuhës duke hequr bakteret që grumbullohen por nëse ndonjëra nga këto është problem, vizitoni dentistin tuaj. Nëse nuk keni bërë mbushje për disa vite, keni rutina të mira dhe nuk keni sëmundje të mishrave të dhëmbëve, mund t’ju duhet vetëm një kontroll vjetor

A do t’i dëmtojë zbardhja dhëmbët e mi?

Zbardhja nëpërmjet pastës së dhëmbëve është paksa një mashtrim marketing. Mund të ndalojë krijimin e njollave – gjëra të thjeshta si çaji, kafeja, vera e kuqe – por nuk do t’i bëjë dhëmbët më të bardhë se sa ishin fillimisht, thotë Ëhitley.

Dhe disa komplete zbardhuese në shtëpi rrezikojnë të dëmtojnë më shumë dhëmbët tuaj. Shumë prej tyre të shitura në internet tejkalojnë shumë kufirin ligjor në Mbretërinë e Bashkuar prej 0,1% peroksid hidrogjeni , me rezultate potencialisht të rrezikshme. Nga 36 produkte të blera nga AliExpress, Amazon, eBay dhe Ëish vitin e kaluar, 20 përmbanin më shumë se 10 herë nivelin e ligjshëm të peroksidit të hidrogjenit dhe gjashtë përmbanin më shumë se 100 herë.

Sa shpesh duhet të vizitoj dentistin?

Lajm i mirë: mund të jetë më rrallë nga sa mendoni. Kontrolli tradicional gjashtë mujor u krijua “pa shkencë të madhe pas tij”, thotë Carter. Dhe prishja e dhëmbëve ka qenë më pak problem që kur pasta e dhëmbëve me fluor u prezantua në vitet 1970.

Nëse nuk keni bërë mbushje për tre deri në katër vjet, keni rutina të mira ditore dhe nuk keni sëmundje të mishrave të dhëmbëve, mund t’ju duhet vetëm një kontroll vjetor, ose edhe çdo dy vjet, thotë Carter. Nëse dentisti juaj ju thotë të mos ktheheni për një vit, mund t’i besoni.