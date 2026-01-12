Gabimet e përditshme që dëmtojnë tendinat dhe si t’i shmangni

Tendinat janë struktura thelbësore që lidhin muskujt me kockat dhe mundësojnë lëvizjen e trupit. Kur ato mbingarkohen ose dëmtohen nga lëvizje të përsëritura, ushtrime intensive apo pozicione të gabuara trupore, mund të shfaqen dhimbje, ënjtje dhe kufizim i lëvizjes.
Nëse këto simptoma neglizhohen, dëmtimi mund të bëhet kronik.
Ekspertët theksojnë se parandalimi është çelësi për të shmangur problemet me tendinat. Ngrohja dhe shtrirja para aktivitetit fizik, forcimi i muskujve përreth nyjeve dhe rritja graduale e intensitetit të ushtrimeve ndihmojnë në mbrojtjen e tyre. Po aq e rëndësishme është edhe mbajtja e një posture të mirë gjatë punës dhe shmangia e lëvizjeve të përsëritura pa pushim.
Në rast dhimbjeje, ndalimi i aktivitetit dhe pushimi janë hapa të domosdoshëm. Kujdesi i hershëm dhe zakonet e shëndetshme ndihmojnë në ruajtjen e lëvizshmërisë dhe në parandalimin e dëmtimeve afatgjata të tendinave.