Gabimi që bëjnë pothuajse të gjithë me kafen gjatë verës, shkakton humbjen e cilësisë

Gjatë muajve më të nxehtë të vitit, shumë njerëz zgjedhin të shmangin pijet dhe ushqimet e nxehta. Kafja, një nga pijet më të njohura, nuk bën përjashtim nga kjo tendencë, dhe është e zakonshme që gjatë verës të kërkohen mënyra alternative për ta konsumuar.
Truku më i zakonshëm që mund të prishë shijen
Në vend që ta braktisin filxhanin tradicional, disa njerëz përpiqen ta ftohin shpejt kafen. Një nga praktikat më të zakonshme është shtimi i akullit në kafen ende të nxehtë – një zgjidhje që, sipas 20 Minutes, mund të prishë ndjeshëm shijen e kafes.
Baristi shpjegon gabimin e zakonshëm në rrjetet sociale
Ikore Kofi, një markë e specializuar kafeje nga Valencia, publikoi një video në rrjetet sociale ku një barist me përvojë shpjegon pse kjo praktikë duhet shmangur.
Profesionisti thotë: “M’u deshën mbi 10 vite për të kuptuar këtë gjë mbi kafen, por tani do jua shpjegoj për më pak se një minutë.”
Sipas tij, problemi kryesor është ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës. Kur kafja e nxehtë derdhet mbi akullin, ndodh një ‘shok termik’ që prish ekuilibrin e pijeve, duke çuar në një shije më të dobët dhe jo të këndshme.
Hollimi i kafes i heq karakterin
Për më tepër, shtimi i akullit e hollon kafen me ujë, duke ulur përqendrimin e aromave dhe duke zhdukur profilin e pasur të shijes që shumë adhurues e vlerësojnë.
Rezultati, sipas ekspertit, është një pije “ujore, pa shije”, që nuk ngjan fare me një kafe të mirë të përgatitur siç duhet.
Një alternativë që ruan shijen
Për ata që duan të shijojnë kafen edhe në ditët e nxehta pa bërë kompromis me shijen, ekziston një alternativë e thjeshtë dhe efektive: “Cold Breë” apo kafe e ftohtë e përgatitur me infuzion të ngadaltë.
Kjo metodë, siç e sugjeron emri, përfshin nxjerrjen e kafes në temperaturë të ulët për disa orë. Procesi ruan aromat dhe nxjerr sheqernat natyrale nga kokrrat në mënyrë të balancuar.
Rezultat i freskët dhe i këndshëm
Sipas baristit, Cold Breë ofron një pije me shije të freskët dhe të ndritshme, pa pasur nevojë për ndërhyrje të menjëhershme në temperaturë apo shtim akulli.
Një teknikë e thjeshtë për këdo
Kjo teknikë, e cila është bërë gjithnjë e më popullore vitet e fundit, mund të zbatohet fare lehtë edhe në shtëpi. Mjafton një kafe cilësore, ujë i freskët dhe pak durim për kohën e nevojshme të nxjerrjes.
Rezultati përfundimtar është një kafe e freskët, e butë dhe aromatike, perfekte për ditët e verës. Dhe më e rëndësishmja: pa sakrifikuar aspak shijen.
Për më kërkuesit, ekzistojnë edhe pajisje të posaçme për përgatitjen e Cold Brew, si dhe përzierje të veçanta kafeje të dizajnuara për këtë lloj ekstraksioni, të cilat mund të gjenden në dyqane të specializuara.
Thjesht një përshtatje në rutinën tuaj
Me disa përshtatje të vogla dhe zgjedhje më të vetëdijshme, është e mundur të vazhdoni zakonet tuaja me kafe edhe gjatë verës – pa iu drejtuar praktikave që dëmtojnë cilësinë. Sekreti qëndron në metodë.
Kafe verore me shije të garantuar
Sipas 20 Minutes, përgatitja e kafes së ftohtë duke respektuar kohën dhe procesin e duhur mund të transformojë tërësisht përvojën e atyre që e shijojnë këtë pije gjatë gjithë vitit.