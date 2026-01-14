Garda Revolucionare e Iranit thotë se është në “kulmin e gatishmërisë mbrojtëse”

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit tha sot se është në “kulmin e gatishmërisë mbrojtëse” mes një përshkallëzimi dramatik të tensioneve me SHBA-të, transmeton Anadolu.
Gjenerali i brigadës Seyyed Majid Mousavi, komandant i divizionit hapësinor të IRGC-së, tha në komentet e transmetuara nga Agjencia gjysmëzyrtare e Lajmeve Fars se rezervat e raketave të vendit janë rritur.
“Forca hapësinore e IRGC-së është në kulmin e gatishmërisë mbrojtëse dhe e përgatitur për t’iu kundërvënë çdo agresioni”, tha Mousavi. Ai theksoi se prodhimi i divizionit në fusha të ndryshme është rritur krahasuar me periudhën para luftës 12-ditore me Izraelin në mesin e qershorit.
Gjatë kësaj kohe, tha ai, të gjitha dëmet e pësuara gjatë luftës së qershorit janë riparuar plotësisht, “duke e mbajtur forcën në nivelin më të lartë të gatishmërisë”.
Gjatë luftës 12-ditore në qershor, Irani lëshoi qindra raketa balistike drejt Izraelit pasi Tel Avivi sulmoi Iranin dhe vrau një numër komandantësh të lartë ushtarakë dhe shkencëtarësh. Washingtoni gjithashtu bombardoi tre lokacione bërthamore iraniane gjatë konfliktit.
Komentet e Mousavi-t vijnë ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump la të kuptohej për një veprim të mundshëm ushtarak kundër Iranit mes protestave të vazhdueshme që kanë përfshirë vendin që nga muaji i kaluar.
“Për të gjithë patriotët iranianë, vazhdoni të protestoni”, shkroi Trumpi në mediat sociale pas një fjalimi në Michigan të martën. Ai u bëri thirrje iranianëve të “marrin kontrollin e institucioneve” dhe paralajmëroi se ata që identifikohen si “vrasës dhe abuzues” do të “paguajnë çmim shumë të lartë”.
Më parë, Trumpi ishte zotuar të “shkonte në ndihmë” të protestuesve iranianë nëse qeveria përdorë forcë vdekjeprurëse kundër tyre. Raportet kanë treguar se Trumpi po shqyrton sulme ushtarake kundër Iranit, pas njoftimit të tij për një tarifë prej 25 përqind për vendet që tregtojnë me Teheranin.
Zyrtarët iranianë janë përgjigjur me paralajmërime të forta se do të synonin bazat ushtarake amerikane në rajon nëse Irani sulmohet.
Në një letër drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres të martën, i dërguari i Iranit në OKB, Amir Saeid Iravani akuzoi Trumpin për nxitje të dhunës brenda Iranit dhe kërcënim me ndërhyrje ushtarake.
Zyrtari më i lartë i sigurisë në Iran, Ali Larijani i hodhi poshtë kërcënimet e Trumpit, duke e etiketuar atë si “një nga vrasësit kryesorë të iranianëve”. Shumë vende u kanë kërkuar qytetarëve të tyre të largohen menjëherë nga Irani.