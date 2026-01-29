Gati për luftë?

Trump rrethon Iranin me “Armadën e Madhe” dhe paralajmëron goditjen finale
Tensionet midis Uashingtonit dhe Teheranit kanë arritur në një pikë kritike, teksa Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar të mërkurën udhëheqjen iraniane se “koha po mbaron” për programin e tyre bërthamor.
Ky paralajmërim nuk është thjesht retorikë. Ai shoqërohet nga një lëvizje masive e trupave dhe mjeteve luftarake amerikane drejt Gjirit Persik, duke krijuar një rrethim strategjik që analistët e cilësojnë si më të rëndin e viteve të fundit.
Trump e ka cilësuar forcën detare që po drejtohet drejt rajonit si një “Armadë masive”, e udhëhequr nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln. Sipas të dhënave të inteligjencës dhe monitorimit nga BBC Verify, prania amerikane është forcuar me avionë luftarakë në Jordani, sisteme mbrojtjeje në Katar dhe anije luftarake në Bahrein.
Presidenti amerikan theksoi se kjo forcë është e gatshme të përmbushë misionin e saj me “shpejtësi dhe dhunë” nëse dështojnë negociatat. Por, nga ana tjetër, edhe Irani është përgjigjur me një gjuhë po aq sfiduese. Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, deklaroi se ushtria iraniane është “me gishtat në këmbëz”, e gatshme për të mbrojtur territorin nga çdo agresion.
Teherani zyrtar vazhdon të insistojë se programi i tij bërthamor është për qëllime paqësore, duke mohuar synimet për prodhimin e armëve të shkatërrimit në masë. Përveç kërcënimit ushtarak, Irani po përballet me një krizë të thellë legjitimiteti.
Protestat e shkaktuara nga kolapsi i monedhës janë shtypur me dhunë të pashembullt. Raportet nga organizatat e të drejtave të njeriut, si HRANA dhe IHR, sugjerojnë shifra alarmante të viktimave, që lëvizin nga 6.300 deri në 25.000 të vdekur.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, vuri në dukje se regjimi është “më i dobët se kurrë”, pasi nuk ka zgjidhje për krizën e rëndë ekonomike. Ndonëse Trump ka lënë të kuptohet se preferon një marrëveshje të re që do të ndalonte plotësisht pasurimin e uraniumit, ai ka kujtuar sulmet e qershorit të kaluar mbi objektet bërthamore në Fordo dhe Natanz si një paralajmërim për atë që mund të vijë.
Kryetari i parlamentit iranian, Ghalibaf, u shpreh se Teherani është gati për bisedime “të vërteta”, por e akuzoi SHBA-në për përpjekje për imponim vullneti. Me asetet ushtarake që shtohen çdo ditë në rajon, po mbyllet me shpejtësi dritarja për diplomaci, duke e lënë fatin e marrëveshjes bërthamore në dorë të lëvizjeve të ardhshme taktike në fushëbetejën e Gjirit Persik. /tesheshi