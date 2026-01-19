Gaza: 100 ditë “armëpushim” me gjakun lumë!

Gjenocidi kundër një populli stoik që vazhdon ndryshe
Vazhdimi i shkeljeve serioze izraelite gjatë 100 ditëve të para të marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës konfirmon vazhdimin e krimit të gjenocidit kundër palestinezëve.
Qendra për të Drejtat e Njeriut, bazuar në monitorimin e përditshëm në terren, paralajmëroi se marrëveshja e armëpushimit nuk ofroi asnjë mbrojtje të vërtetë për civilët, por u shndërrua në një kornizë formale të përdorur si mbulesë për vrasjen, urinë dhe parandalimin e hyrjes së nevojave themelore për popullsinë civile.
Forcat pushtuese izraelite vranë 479 palestinezë dhe plagosën 1,280 të tjerë në 99 ditët që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. 91.9% e të vrarëve ishin civilë, ndërsa fëmijët, gratë dhe të moshuarit përbënin 51.6% të numrit të përgjithshëm të viktimave.
Qendra konfirmoi se dokumentoi 1,285 shkelje në terren gjatë së njëjtës periudhë, me një mesatare prej 13 shkeljesh në ditë, duke përfshirë bombardime ajrore dhe artilerie, të shtëna, ndërhyrje të automjeteve ushtarake, shembje shtëpish dhe arrestime, duke theksuar se nuk kaloi asnjë ditë pa u regjistruar shkelje.
Lidhur me ndihmën humanitare, qendra shpjegoi se Izraeli nuk i ishte përmbajtur sasive të dakorduara, pasi mesatarisht vetëm 260 kamionë hynin në sektor në ditë, ekuivalente me vetëm 43.3% të numrit të përcaktuar, ndërsa kamionët e karburantit nuk e tejkaluan 12.9% të sasisë së kërkuar. Ky lloj bllokade ka ndikuar drejtpërdrejt në jetën e më shumë se dy milionë palestinezëve, përmes ndërprerjes së shërbimeve shëndetësore, rënies së shërbimeve të ujit dhe përhapjes së urisë.
Qendra theksoi se ajo që po ndodh nuk është një seri shkeljesh të izoluara, por përfaqëson një model të integruar veprimesh që përbëjnë krime lufte dhe shkelje të rënda të Konventave të Gjenevës, dhe janë pjesë e kontekstit më të gjerë të gjenocidit të vazhdueshëm kundër banorëve të Rripit të Gazës. Qendra paralajmëroi se heshtia ndërkombëtare dhe politika e vazhdueshme e pandëshkueshmërisë kontribuojnë drejtpërdrejt në mundësimin e Izraelit për të vazhduar këto krime.