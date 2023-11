Gaza – ikonë e hipokrizisë ndërkombëtare.

Gaza perfaqeson kornizen perfundimtare te tablose makabre qe Izraeli ka pikturuar keto 75 vite ne Palestine. Ajo eshte kthyer ne ikonen e hipokrizise nderkombetare ne raport me te verteten dhe faktin. Gaza eshte shnderruar nga burgu me i madh i hapur ne varrin me te madh masiv sot ne planet, por, ne te njejten kohe eshte shnderruar ne varrin e OKB-se funeralin e se ciles po e percjell secili.

Izraeli e ka humbur luften deri me tani sepse nuk ka arritur tre synime kryesore, lirimin e pengjeve, eleminimin e Hamasit si dhe spastrimin etnik te Gazes. Asnjera prej ketyre nuk arrit, pavaresisht mijera tonelatave bomba, si dhe perpjekjeve per atrofizimin e jetes biologjike te palestinezeve. Por, betejen me te madhe qe Izraeli ka humbur, eshte beteja morale me te gjithe globin. Kasaphana e tij ne Gaza, vuri ne pikëpyetje ne syte e te gjithe botes vete arsyen se per çfare vlerash ekziston Izraeli dhe cili eshte kuptimi i kesaj ekzistence.

https://youtu.be/zlx4IElzB6w?si=2GjEqycxgIUuT9sO

Nga: Redi Shehu