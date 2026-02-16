Gaza: Numri i viktimave arrin në 72,063

Burime mjekësore në Kompleksin Mjekësor Nasser njoftuan se dy civilë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite jashtë zonave të vendosjes së saj në qendër të Khan Younis, në jug të Gaza Strip.
Në veri të Gazës, u nxorën trupat e tre të vrarëve nga bombardimet izraelite që goditën Kampin Jabalia një ditë më parë. Ndërkohë, në jug, një qytetar u plagos me intensitet të mesëm pasi një dron izraelit hodhi një bombë në zonën Haska, pranë bregdetit të Rafah.
Zhvillime të tjera në terren përfshijnë avancimin e tankeve izraelite pranë Salah al-Din Street në zonën Netzarim, në qendër të Gazës.
Sipas burimeve shëndetësore, bilanci i përgjithshëm i ofensivës izraelite që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 72,063 të vrarë dhe 171,726 të plagosur. Gjatë 24 orëve të fundit, spitalet pranuan dy të vrarë dhe 11 të plagosur, ndërsa disa viktima mbeten ende nën rrënoja për shkak të pamundësisë së ekipeve të shpëtimit për t’u afruar.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, numri i të vrarëve ka shkuar në 603, me 1,618 të plagosur, ndërsa janë nxjerrë 726 trupa. /mesazhi