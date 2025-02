Gaza, “shuplaka” e Erdoganit për Trump-in

“Rruga e gabuar” e presidentit amerikan: të premtosh paqen e të nxitësh më tej gjakderdhjen!

Me një deklaratë të fundit, presidenti turk Rexhep Tajjip Erdogan është treguar i troçtë ndaj atij nga i cili ka marrë vlerësime si lider e politikan i një niveli të lartë, presidenti Trump.

Lidhur me planin e çmendur të pastrimit të Gazës nga palestinezët, pas kthimit të tij në Turqi nga vendet aziatike ku udhëtoi ditët e fundit. Erdogan e cilësoi si “rrugë të gabuar” atë që presidenti amerikan po zgjedh të ndjekë për enklavën, duke theksuar se gjakderdhja nuk do të ndalet në këtë mënyrë.

“Shtetet e Bashkuara për fat të keq po bëjnë llogaritje të gabuara në lidhje me rajonin tonë. Një qasje që injoron historinë dhe vlerat e këtij rajoni nuk duhet të miratohet. Të veprosh sikur dhimbja në këtë rajon të mos ekzistonte, nuk do t’i sjellë dobi Shteteve të Bashkuara. Duke besuar gënjeshtrat sionistëve dhe Netanyahu-t, kjo nuk do të sjellë gjë tjetër veçse do të bëjë që plagët ekzistuese të rrjedhin më shumë. Kjo është rruga e gabuar. Kjo nuk do të sjellë paqen e shumëpritur. Përkundrazi, do të thellojë edhe më tej konfliktet, duke shtuar gjak e lot. Për Izraelin, nuk vlen asgjë tej interesave të tij”, tha fillimisht Erdogan.

“Ne jemi në pritje që Trump të përmbushë premtimin që ka bërë para zgjedhjeve. Duhet të ndërmarrë hapa që do të ndërtojnë paqen dhe jo një luftë të re. Nuk ka vend për një qasje ‘e bëra, kjo është ajo që ndodhi’ në këtë zonë. Situata në Gaza është vërtet në një pikë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe komplekse. Ngjarjet në Gaza po shkaktojnë reagime të mëdha për sa i përket ligjit ndërkombëtar dhe të drejtave të njeriut.

Kërkimi i një zgjidhjeje të drejtë në këtë drejtim duhet të jetë gjithmonë në krye. Procesi nuk mund të ecë shëndoshë me shprehje si ‘le të shpërthejë ferri’ dhe me plane të gabuara si largimi i banorëve të Gazës, që janë ëndrrat e vrasësit Netanyahu. Është e papranueshme largimi i popullit palestinez nga Gaza.

Ky plan, të cilin asnjë vend mysliman nuk do ta pranojë, injoron të drejtat e popullit të Gazës dhe palestinezëve”, shtoi presidenti turk. /tesheshi