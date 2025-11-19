Gemini Live po merr një përmirësim

Pas prezantimit në muajin gusht për modelin Pixel 10, funksioni “Gemini Live” tani merr përmirësime të rëndësishme.
Sipas Google, tani Gemini Live përdor “modele të reja përditësimi” që përmirësojnë në mënyrë dramatike aftësinë për të kuptuar dhe përdorur elementë kyç të fjalimit njerëzor.
Falë këtij përmirësimi, bisedat bëhen “më natyrale dhe më lehta”.
Përdoruesit tashmë mund t’i kërkojnë Geminit të “ngadalësojë” ose “shpejtojë” fjalimin e tij. Google jep si shembull situatën kur përdoruesi thotë “Okej, përshpejto”, për të mësuar shpejt një temë.
Kjo veçori e bën Gemini Live më miqësor dhe të aksesueshëm, pasi i lejon përdoruesit të rregullojnë shpejtësinë e fjalimit sipas asaj që u përshtatet më mirë.
Një shembull konkret është përdorimi në mësimin e gjuhëve: përdoruesi mund të kërkojë nga Gemini që ta përpiqë (“pyetë”) mbi tabelën e shumëzimit në koreane, ose të mësojë përshëndetje joformale në spanjisht.