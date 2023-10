Gjellë me qepë të njoma dhe mish qengji

Përbërësit: 1 kg mish qengji, 500 g qepë të thata, 800 g qepë të njoma, 5 thelpinj hudhër, 1 lugë gjellë miell, pak spec të kuq, kripë, piper dhe kopër.

Përgatitja: Për të përgatitur këtë gjellë, si fillim mishin duhet ta presim në copa mesatare. Pastrojmë qepët e thata dhe i grijmë imët. Mishi dhe qepët

e thata kaurdisen me vaj ulliri në një tenxhere, derisa mishi të marri ngjyrë të kuqe të

hapur. Hedhim hudhrat, specin, dhe i kaurdisim pak së bashku. Më pas hedhim qepët e njoma të pastruara, të lara dhe të prera në forma cilindrike me gjatësi rreth 1 cm. E kaurdisim masën për gati 2 minuta dhe i hedhim ujin e nxehtë, gati sa të mbulojë gjithë masën. E rregullojmë gjellën me kripë, piper pak rozmarinë dhe e lemë të ziejë në zjarr të ngadalshëm për rreth 15 minuta. Në qoftë se gjella del shumë e lëngshme hedhim një lugë miell të tretur në qumësht. Pas kësaj e lemë dhe pesë minuta të ziejë. Gjella është gati, e servirim në pjata duke e rregulluar me piper dhe kopër sipas dëshirës.