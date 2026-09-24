Rolls-a me mollë, receta ideale e vjeshtës

Përbërësit:
2 mollë të mëdha
2 pako petë të gatshme për kroasantë
170 g gjalpë pa kripë
1 lugë çaji kanellë
¼ lugë çaji kripë
175 g sheqer kaf
3 lugë gjelle brandy molle (mund të lihet jashtë)
240 ml pije e gazuar me shije agrumesh, p.sh. Sprite/Mountain Dew
pana e rrahur, për servirje
Përgatitja:
Ngroheni furrën në 175°C dhe lyeni një tavë rreth 23 × 33 cm me pak gjalpë ose vaj.
Qëroni mollët, hiqni farat dhe pritini secilën në 8 feta.
Hapni brumin dhe vendosni nga një fetë molle në secilin trekëndësh. Mbështilleni dhe vendosini në tavë.
Në një tenxhere shkrini gjalpin, kanellën, kripën dhe 175 g sheqer kaf. Përziejini 3–5 minuta, derisa sheqeri të tretet. Lëreni të marrë valë rreth 2 minuta, pastaj hiqeni nga zjarri.
Hidhni masën e gjalpit mbi mollët e mbështjella.
Piqini për 35–40 minuta, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë dhe mollët të zbuten.
Lërini të pushojnë 5 minuta dhe shërbejini të ngrohta me pana ose akullore vanilje.