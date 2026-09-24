“Dhe njeriu u krijua i dobët.” (Nisa: 28)
✍️- Një nga gjërat më të bukura që mësojmë ndërsa plakemi është ta kuptojmë këtë ajet jo si një dobësi që na bën të meta, por si një të vërtetë që na mëson si ta dimë vlerën tonë, si t’i mbrojmë zemrat tona dhe si t’i drejtohemi Zotit kur jemi të pafuqishëm.
Prandaj, mos u bënë i tepruar në dashurinë tënde për askënd dhe mos u bënë i tepruar në urrejtjen tënde për askënd.
🌴- Jeta është vazhdimisht në ndryshim, zemrat janë të paqëndrueshme dhe madje edhe një person mund të mos mbetet i njëjti siç e njihje dje.
Miku i sotëm mund të bëhet një i huaj nesër dhe dikush që mendove se po kalonte nëpër jetën tënde mund të bëhet një ditë një nga njerëzit më të dashur për zemrën tënde.
Prandaj… mos e bëj askënd qendrën e botës tënde.
🌴- Duaji njerëzit, por mos u lidh aq shumë sa të shkërmoqesh kur ata largohen.
Besoji atyre, por lejo që besimi yt të rritet përmes veprimeve, jo fjalëve.
Jep, por mos jep derisa të kesh shteruar veten.
Fal, por mos lejo që falja të bëhet një derë e hapur për dëm të përsëritur.
Mbaj një distancë të sigurt midis vetes dhe të tjerëve.
Një distancë e sigurt nuk është ashpërsi, as nuk do të thotë që je bërë i ftohtë ose i pandjeshëm.
Do të thotë që je bërë më i vetëdijshëm.
Do të thotë të dish që të gjithë kanë një hapësirë, dritë të kuqe që nuk duhet ta kalojnë dhe se edhe ti ke një hapësirë që meriton respekt.
🌴- Jo gjithçka në zemrën tënde duhet të thuhet.
Jo çdo detaj i jetës sate duhet të dihet nga të tjerët.
Jo të gjithë meritojnë të dinë sekretet, frikërat dhe dobësitë e tua.
Mbaje një pjesë të vetes për vete.
Jo nga frika e të tjerëve…
Por për të mbrojtur veten.
🌴- Marrëdhëniet e shëndetshme nuk bazohen në përtypjen e plotë nga personi tjetër, por më tepër në afërsi duke ruajtur një hapësirë për pavarësi, privatësi dhe kufij.
Nga perspektiva e psikologjisë moderne, vendosja e kufijve të shëndetshëm i ndihmon njerëzit të menaxhojnë marrëdhëniet e tyre, të zvogëlojnë shterimin emocional dhe u jep atyre hapësirë më të mirë për t’u përballur me stresin dhe situatat e vështira pa u bërë çdo përvojë një plagë e përhershme.
Prandaj…
🌴- Mos lejoni që një situatë e vetme t’ju shkatërrojë besimin në jetë.
Mos lejoni që dikush që ju zhgënjen t’ju bëjë të mos u besoni askujt që vjen pas tij.
Dhe mos lejoni që një përvojë e dhimbshme të diktojë pjesën tjetër të historisë suaj.
Mësoni nga dhimbja… por mos u ndalni tek ajo.
Merrni mësimin dhe lëreni dhimbjen të shkojë.
Do të ketë gjëra që do të ndodhin në jetën tuaj që nuk do të jeni në gjendje t’i shpjegoni, pavarësisht se sa shumë kërkoni.
Një person që ndryshon papritur.
Një marrëdhënie që përfundon pa e kuptuar pse.
Një derë që mbyllet para jush, edhe pse trokitët me gjithë zemër.
🌴- Një ftesë që nuk merr përgjigje, një dëshirë që nuk bëhet realitet, një rrugë që menduat se ishte e mirë për ju, vetëm për të zbuluar se nuk ishte.
Dhe atëherë hyn besimi për t’i thënë zemrës tënde:
Nuk ke nevojë të dish gjithçka.
Mjafton të dish që Zoti e di.
“Ndoshta nuk të pëlqen një gjë dhe ajo është e mirë për ty; dhe ndoshta e do një gjë dhe ajo është e keqe për ty. Dhe Allahu e di, ndërsa ti nuk e di.” (Bekare: 216)
Për sa gjëra ke qarë… vetëm për të zbuluar vite më vonë se shpëtimi yt qëndronte tek ata?
Sa njerëz ke dëshiruar të qëndronin… vetëm për të falënderuar Zotin pas largimit të tyre?
Sa dyer janë mbyllur para teje… sepse pas tyre shtrihej një rrugë që nuk ishte e duhura për ty?
🌴- Prandaj, mos e lodh mendjen tënde duke kërkuar një përgjigje për çdo pyetje.
Disa gjëra nuk kanë nevojë për shpjegim…
Ato kanë nevojë për pranim.
Dhe pranimi nuk do të thotë që e deshe atë që ndodhi, as që do të thotë se e miratove atë.
Do të thotë thjesht se ke vendosur të mos e lejosh atë që ndodhi të të vjedhë pjesën tjetër të jetës.
Dhe kjo është forca e vërtetë.
Të vuash pa u bërë një person i dëmshëm.
Të zhgënjehesh pa u bërë tradhtar.
Të lëndohesh pa lënduar të gjithë ata që vijnë pas.
Të humbasësh dikë pa humbur veten.
🌴- Mos e mbaj barrën e gabimeve të të tjerëve mbi supet e tua.
Mos lejo që një marrëdhënie e vetme të përcaktojë vlerën tënde.
Mos lejo që mendimi i dikujt për ty të bëhet gjykimi yt përfundimtar.
Ti je më i madh se çdo përvojë.
Më i madh se çdo marrëdhënie.
Më i madh se çdo situatë.
Më i madh se mendimi i dikujt që nuk i di të gjitha detajet e tua.
Prandaj…
🌴- Mos e ekzagjero dashurinë tënde dhe mos e ekzagjero urrejtjen tënde.
Bëhu i dhembshur, por bëhu i vëmendshëm.
Bëhu i sjellshëm, por mos u bë i prekshëm.
Bëhu falës, por mos bëj kompromis me kufijtë e tu.
Bëhu bujar, por mos e lodh veten duke u përpjekur t’i kënaqësh të gjithë.
Jepu të gjithëve atë që i takon.
Jo të gjithë janë miq…
Dhe jo të gjithë janë armiq.
Ka nga ata që të duan sinqerisht, nga ata që të duan vetëm për përfitimin e tyre dhe nga ata që nuk dinë të duan fare.
🌴- Prandaj, mos prit që të gjithë të jenë njësoj dhe mos i gjyko të gjithë bazuar në përvojën e një personi.
Jepu njerëzve hapësirën e tyre… dhe jepi vetes tënden ajo që i takon.
Dhe nëse ndonjëherë duhet të largohesh, largohu në heshtje.
Mos ia shpjego veten dikujt që me dashje zgjedh të mos të kuptojë.
Dhe mos e ndjek dikë që ka zgjedhur të largohet.
Dhe mos qëndro shumë gjatë para një dere të mbyllur.
Ndonjëherë fitorja jote më e madhe është…
Të ecësh përpara pa shumë zhurmë.
Dhe të thuash:
“O Zot, nuk i kuptoj të gjitha që ndodhin, por të besoj Ty.
Nuk e di çfarë të pret e ardhmja, por e di që Ti je më i mëshirshëm me mua sesa unë me veten time.”
🌴- Pastaj vazhdo përpara.
Me një zemër më të lehtë…
Dhe një shpirt më të qetë…
Dhe kufij më të qartë…
Dhe një besim më të thellë te Zoti.
Sepse kur një person mëson të vendosë besimin e tij përfundimtar te Zoti, paqëndrueshmëria e njerëzimit nuk mund ta shkatërrojë më atë.
Dhe kushdo që i beson Zotit, Ai është i mjaftueshëm për të.
🌴- Prandaj mos kini frikë nga natyra ndryshuese e njerëzve…
Sepse vendosmëria e vërtetë nuk ka të bëjë me njerëzit që qëndrojnë ashtu siç dëshironi, por me zemrën tuaj që mbetet e fortë kur gjithçka përreth jush ndryshon.
Dhe mbani mend këtë parim për sa kohë që jetoni:
Duaje pa humbur veten,
Jep pa e lodhur veten,
Fal pa lejuar që dëmi të përsëritet,
Dhe beso te Zoti më shumë sesa i beson paqëndrueshmërisë së njerëzve.
Sepse ajo që është e destinuar për ju do të vijë tek ju,dhe atë që nuk është e destinuar për ju, nuk do ta arrini edhe nëse i gjithë njerëzimi do të mblidhej rreth jush.
🌴- Dhe kur ta kuptosh vërtet këtë…
Do të jetosh më lehtë,
Do të duash më thellë,
Do të vuash më pak,
Dhe do të vazhdosh jetën me një zemër të qetë:
Duke e ditur se ajo që Zoti ka zgjedhur për ty… është më e mirë se ajo që ke zgjedhur ti për veten tënde.
Prof. ass. dr. Musa Vila