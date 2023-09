Gjërat që grupi juaj i gjakut zbulon për ju, sipas shkencës

Njohja e grupit tuaj të gjakut ndihmon më shumë sesa transfuzioni i gjakut. Studiuesit kanë zbuluar se grupi i gjakut lidhet me një sërë kushtesh shëndetësore, të tilla si fertiliteti, sëmundjet e zemrës dhe demenca.

Nëse jeni gati të mësoni disa fakte interesante rreth llojeve të ndryshme të gjakut, lexoni më tej.

Gjaku mund t’i rrit shanset tuaja për t’u prekur nga gripi i stomakut

Norovirusi, i njohur si gripi i stomakut, infekton 200 milionë njerëz çdo vit. Çuditërisht, grupi juaj i gjakut mund të ndikojë në shanset tuaja për ta marrë atë. Sipas “Science Times”, norovirusi duhet të ngjitet me H1, një lloj antigjeni gjaku. Nëse gjaku juaj nuk prodhon antigjenin H1, mund të keni njëfarë imuniteti ndaj gripit të stomakut. Llojet e gjakut AB priren të jenë më të ndjeshme ndaj norovirusit sesa grupet e gjakut O.

Të gjitha gjakrat jo-0 janë më të rrezikuar nga kanceri i pankreasit

Kanceri i pankreasit është një nga kanceret më fatale. Një studim në gazetën e Institutit Kombëtar të Kancerit zbuloi se grupet e gjakut jo-O – A, B dhe AB – kanë një rrezik më të lartë për të zhvilluar kancer pankreatik. Prej tyre, grupet e gjakut B kanë një rrezik më të madh.

Disa lloje gjaku janë më të prirur ndaj alergjive ushqimore

Studimet kanë zbuluar se alergjitë ushqimore mund të ndikohen nga gjaku. Në vitin 2007, hulumtimi në Journal of Nutritional & Environmental Medicine krahasoi gjasat e alergjive ushqimore specifike me grupin e gjakut. Në përgjithësi, njerëzit me grupe negative të gjakut janë më të ndjeshëm ndaj alergjive ushqimore.

Sipas studimit, njerëzit me grupin e gjakut O kanë më shumë gjasa të reagojnë ndaj glutenit, vezëve dhe bulmetit. Ata me gjak AB janë të ndjeshëm ndaj alergjive ndaj arrave, ushqimeve të detit, vezëve, bulmetit dhe glutenit.

Mushkonjat favorizojnë disa lloje gjaku

Disa njerëz kanë nevojë për më shumë spërkatje kundër insekteve se të tjerët. Hulumtimet kanë zbuluar se mushkonjat favorizojnë disa lloje gjaku. Në vitin 2004, një studim në Journal of Medical Entomology arriti në përfundimin se njerëzit me grupin e gjakut O marrin më së shumti pickime nga mushkonjat. Grupi i gjakut A është i preferuari i radhës.

AB ka mpiksje të gjakut më shpesh

Në varësi të grupit tuaj të gjakut, mund të keni një rrezik më të lartë të mpiksjes së gjakut ose hemorragjisë. Shoqata Amerikane e Zemrës raporton se grupet e gjakut AB kanë më shumë gjasa të mpiksen. Shanset për trombozë, ose mpiksje në këmbë, rriten me 47%. Embolia pulmonare, ose mpiksja pranë mushkërive, rritet me 51%.

Gjaku mund të ndikojë në rrezikun e diabetit

Shumë njerëz e dinë se zakonet e dietës dhe ushtrimeve ndikojnë në rrezikun e diabetit. Por grupi i gjakut gjithashtu mund të kontribuojë, qoftë edhe pak. Studiuesit francezë nga Instituti Gustave Roussy zbuluan se gratë me gjak B pozitiv kanë shanset më të larta të diabetit.

Gjaku i tipit A është më i prirur ndaj kancerit të stomakut

Njerëzit me grup gjaku A kanë më shumë gjasa të preken nga kanceri i stomakut. Në vitin 2012, një studim në International Journal of Molecular Sciences zbuloi se gjaku i tipit A është i ndjeshëm ndaj H. pylori. Ky patogjen krijon inflamacion dhe është një nga faktorët më të spikatur të rrezikut për kancerin e stomakut.

Llojet më të rralla dhe më të shpeshta të gjakut

Grupi më i rrallë i gjakut në përgjithësi është AB-negativ. Ndërsa më i shpeshti është grupi i gjakut

O-pozitiv.

Disa lloje të gjakut mund të kërkojnë dieta të ndryshme

Sipas D’Adamo, grupet e gjakut O përfitojnë nga një dietë e pasur me proteina, e cila është e lehtë për drithërat dhe produktet e qumështit. Një grup gjaku mund të preferojë dieta pa mish, dhe gjaku B duhet të shmangë shumë arra, fasule dhe drithëra. Gjaku AB duhet të fokusohet në ushqimet e detit dhe tofu dhe të shmangë kafeinën. Ana negative e dietës së grupit të gjakut është se ajo mund të jetë kufizuese dhe jo fleksibile.

Njerëzit me gjak AB kanë më shumë gjasa të humbasin kujtesën e tyre

Gjaku AB rrit rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru. Faktori VIII, një proteinë gjaku që bën mpiksjen e gjakut, mund të rrisë gjithashtu rrezikun e demencës. Megjithatë, studiuesit ende kanë nevojë për më shumë prova për të përcaktuar pse llojet AB vuajnë nga humbja e kujtesës, transmeton Klankosova.tv.

A e përcakton grupi i gjakut personalitetin tuaj?

Në Japoni dhe Korenë e Jugut, shumë njerëz besojnë se gjaku ndikon në personalitetin tuaj, ngjashëm me shenjat e zodiakut. Njerëzit me grupin e gjakut A janë gjoja empatikë dhe dëgjues të mirë. Njerëzit e tipit B janë udhëheqës natyralë, dhe njerëzit AB janë mendimtarë të pavarur dhe racionalë. Njerëzit me grupin e gjakut O janë praktikë dhe të motivuar.

Grupi i gjakut mund të ndikojë në fertilitet

Gratë me grup gjaku O kishin nivelet më të larta të hormoni stimulues të folikulit )FSH), që do të thotë se ato shpesh kishin numër dhe cilësi më të ulët të vezëve. Gratë me grup gjaku AB kishin më pak FSH. Me pak fjalë, gjaku i tipit O pengon fertilitetin, ndërsa gjaku i tipit AB e përmirëson atë. Midis tipeve A dhe B, njerëzit me tipin A kishin fat më të mirë me fertilitetin.

O Negativ është dhuruesi universal

Sipas Bankës së Gjakut të San Diegos, një grup gjaku është një dhurues universal. O negativ ekziston vetëm në 8% të popullsisë, por kërkohet për 13% të kërkesave spitalore për gjak. Arsyeja është sepse lloji O nuk tërheq antitrupa nga grupet e tjera të gjakut.

Llojet negative të gjakut mund të ndikojnë negativisht në shëndetin mendor

Grupi i gjakut mund të ndikojë në shëndetin e trurit. Në vitin 2015, një studim në “PLoS One” zbuloi se grupi i gjakut mund të rrisë ose ulë rrezikun e sëmundjeve mendore. Njerëzit me grupe negative të gjakut kanë një rrezik më të lartë të çrregullimeve të ankthit, çrregullimeve antisociale dhe deficiteve të vëmendjes.

Gjaku AB është marrësi universal

Njerëzit me grupin AB pozitiv të gjakut përbëjnë vetëm 3% të popullsisë. Ata mund të marrin qeliza të kuqe të gjakut nga çdo grup tjetër gjaku. Megjithatë, njerëzit me gjak AB negativ janë dhurues universal të plazmës. Njerëzit që kanë nevojë për plazmë mund ta marrin atë nga AB negative, pavarësisht nga grupi i tyre i gjakut.

Faktori Rh i gjakut mund të komplikojë shtatzëninë

Problemi lind kur nëna ka një Rh negativ dhe fetusi zhvillon një Rh pozitiv. Kur trupi i nënës zbulon një grup tjetër gjaku, ai mund të krijojë antitrupa për të sulmuar fetusin. Mund të shkaktojë anemi tek fetusi. Sipas Kolegjit Amerikan të Obstetërve dhe Gjinekologëve, ekzistojnë trajtime për papajtueshmërinë Rh që ndihmojnë si nënën ashtu edhe fetusin.

Llojet e grupeve të gjakut që nuk janë O kanë një rrezik më të madh të sëmundjeve të zemrës

Penn Medicine shpjegon se gjaku që nuk i takon grupit O përmban një proteinë të quajtur faktori von Willebrand. Kjo rrit pak rrezikun e mpiksjes dhe kolesterolit të lartë. Megjithatë, shanset janë ende të pakta, dhe ju mund të qëndroni të shëndetshëm me një dietë të duhur dhe rutinë ushtrimesh.

Sheqeri përcakton llojin tuaj të gjakut

Lloji i gjakut përcaktohet nga antigjenet, një proteinë që shtrihet në majë të qelizave të kuqe të gjakut. Sipas Shkollës së Mjekësisë Stanford, antigjenet janë zinxhirë sheqeri. Sheqernat që prodhojnë quhen sheqer A, B, dhe sheqer O. Mjaft e çuditshme, funksioni aktual i këtyre antigjeneve nuk dihet.

Njerëzit me grupin e gjakut O janë më pak të prirur ndaj malaries

Njerëzit me grupin O të gjakut kanë mbrojtje më të madhe nga malaria e rëndë ose fatale sesa grupet e tjera të gjakut. Në vitin 2015, shkencëtarët skandinavë u përpoqën të zbulonin pse. Ata besojnë se grupi i gjakut O ishte në vendet që përfundimisht zhvilluan imunitet ndaj malaries, si Nigeria.