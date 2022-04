Gjërat që i ndodhin trupit kur bërtasim

Një sondazh që u bë në vitin 2018 tregoi se 22% e pjesëmarrësve të atij sondazhi raportuan se ndiheshin të zemëruar, ndërsa 39% ndiheshin jashtëzakonisht të shqetësuar.

Zemërimi është një gjendje shpirtërore që është e nevojshme për mbijetesën tonë, ai shpesh del jashtë kontrollit kur nivelet tona të stresit rriten. Dhe mund të ketë shumë simptoma fizike që rrallë i kuptojmë derisa të kenë përparuar mjaft.

Bright Side ka disa këshilla për të dhënë se si të kontrolloni veten kur niveli juaj i zemërimit rritet.

Rritet rrahjet e zemrës dhe presioni i gjakut

Ju mund ta keni vënë re se sa herë që ngrini zërin dhe keni një debat të ashpër, rrahjet e zemrës suaj rriten. Kjo do të thotë që tensioni juaj i gjakut rritet gjithashtu, dhe kjo është arsyeja pse ju dukeni të tronditur, me faqe të kuqe dhe vena që dalin nga lëkura juaj.

Ju gjithashtu po merrni frymë më shpejt , diçka që transferon oksigjen dhe lëndë ushqyese në organet tuaja kryesore. Në disa raste, mund të vëreni se duart dhe këmbët tuaja janë më të ftohta se zakonisht.

Sistemi juaj imunitar pëson goditje

Studiuesit kanë zbuluar se edhe kujtimi i një debati të ashpër që keni pasur në të kaluarën do të ulë imunitetin tuaj për 6 orë. Kjo është veçanërisht e vërtetë për njerëzit që zakonisht janë të qetë dhe zemërimi është i rrallë për ta. Njerëzit që zemërohen shumë lehtë mund të vërejnë se sëmuren më shpesh, me sistemin e tyre imunitar më të dobët. Kjo, e shoqëruar me ankthin e tyre të shtuar, e vë në rrezik të madh shëndetin e tyre pa e kuptuar fare deri sa të jetë tepër vonë.

3. Zemërimi krijon një sërë problemesh shëndetësore

Kur ne zemërohemi , kimikatet e stresit vërshojnë trurin dhe trupin tonë dhe vazhdojnë të bëjnë ndryshime në metabolizmin tonë. Kjo është arsyeja pse njerëzit me probleme të zemërimit të pa trajtuar mund të vuajnë nga dhimbje koke, ankthi , pagjumësi dhe madje edhe probleme me tretjen. Kushtet e lëkurës, të tilla si ekzema, mund të shfaqen gjithashtu gjatë periudhave të zemërimit ekstrem. Si rezultat, këta persona janë në rrezik të lartë për të pësuar goditje në tru ose atak në zemër.

Kujtimet tuaja mund të ndikohen

Nuk është vetëm trauma fizike e kokës, si ajo që mund të përjetoni kur luani futboll, që ndikon në kujtimet e njerëzve, por edhe situata gjithnjë e më stresuese. Një prej tyre është të bësh një bisedë verbale të zemëruar me dikë, ku të dy shkëmbeni fjalë të ashpra . Pas përfundimit të grindjes, njëri ose të dy nga ju mund t’i mbani mend gjërat ndryshe ose të keni harruar plotësisht disa gjëra.

Të bërtiturat mund të shkaktojnë dhimbje kronike

Të bërtiturit nuk është e dëmshme vetëm për ata që nbërtasin por edhe për ata që e dëgjojnë. Dëmi mund të fillojë që në moshë shumë të re. Të bërtiturit ndaj fëmijëve mund t’i dëmtojë ata në shumë mënyra.

Problemet e sjelljes së tyre mund të përkeqësohen. Disa kërkime zbuluan se prindërit që u bërtisnin shumë fëmijëve të tyre 13-vjeçarë vunë re sjellje edhe më të këqija gjatë viteve të ardhshme.

Zhvillimi i trurit të tyre ndryshon. Njerëzve që u është bërtitur shumë gjatë fëmijërisë së tyre duket se kanë një strukturë të ndryshme truri në pjesët që përpunojnë tingullin dhe gjuhën.

Ata mund të vuajnë nga dhimbje kronike. Disa nga çështjet që mund t’i ndjekin ata për pjesën tjetër të jetës së tyre përfshijnë dhimbjen e shpinës dhe qafës, dhimbje koke dhe madje edhe artrit.

Të bërtiturit nuk fitojnë argumente

Hulumtimet tregojnë se ne bërtasim gjatë një debati sepse kemi besim të tepruar për të pasur të drejtë, por kemi pak besim se do të dëgjohemi. Por njerëzit rrallë fitojnë argumente duke bërtitur, duke ndërprerë dhe duke i trajtuar pretendimet e tjetrit si të padenjë. Ata duhet të dëgjojnë nga afër, të kuptojnë pikëpamjet e njëri-tjetrit dhe të ndërtojnë dallimet e tyre. Arsyetimi dhe ruajtja e qetësisë është mënyra e vetme për ta bërë të qartë dhe kuptuar pikën tuaj dhe, përfundimisht, për të bindur palën tjetër.