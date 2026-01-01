Gjermani, 2 të vdekur dhe qindra të arrestuar gjatë festimeve të vitit të ri

Të paktën 2 persona humbën jetën dhe qindra të tjerë u arrestuan gjatë festimeve të Vitit të Ri në Gjermani, transmeton Anadolu.
Vdekjet ndodhën ndërsa dy 18-vjeçarë humbën jetën duke përdorur mjete piroteknike në qytetin perëndimor të Bielefeldit. Disa të tjerë pësuan lëndime në të gjithë Gjermaninë, disa prej të cilave ishin serioze.
Ende nuk ka shifër zyrtare se sa persona u plagosën në të vërtetë në të gjithë vendin. Një spital në rrethin Marzahn të Berlinit raportoi 25 pacientë, përfshirë disa fëmijë “me lëndime të rënda në duar, amputime të pjesshme ose të plota të gishtërinjve ose pjesëve të dorës”.
Në Berlin, policia raportoi 400 arrestime deri në orët e para të mëngjesit. Një vlerësim paraprak tregoi se të paktën 24 oficerë policie u plagosën. Ekipet e ndihmës së shpejtë dhe oficerët e policisë u sulmuan masivisht me fishekzjarre dhe raketa të Vitit të Ri në disa qytete gjermane, përfshirë Berlinin, Hamburgun, Frankfurtin, Leipzigun dhe Mynihun.
Ndërkohë, në Leipzig, dolën raportime për sulme ndaj oficerëve të policisë, me dhjetëra persona që sulmuan forcat duke përdorur fishekzjarre dhe shishe. Barrikadat u ngritën dhe koshat e plehrave u dogjën.
Në një incident tjetër të ngjashëm, një zjarr në një ndërtesë historike në qytetin lindor të Erfurtit u përhap në dy shtëpi ngjitur, tha një zëdhënës i policisë. Sipas departamentit të zjarrfikësve, një raketë e Vitit të Ri ndoshta shkaktoi zjarrin. Nuk ishte askush në ndërtesë në kohën e zjarrit.