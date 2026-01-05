Gjermania dënon kërcënimin e ish-liderit rus Medvedev për rrëmbim të Merzit

Gjermania dënoi deklaratat e ish-liderit rus Dmitry Medvedev, i cili tha se mund të imagjinojë operacione rrëmbimi kundër kancelarit Friedrich Merz, të ngjashme me veprimin e SHBA-së në Venezuelë që çoi në kapjen e presidentit Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.
“Siç mund ta imagjinoni, ne sigurisht i kemi marrë në shënim këto deklarata dhe, siç mund ta merrni me mend, qeveria federale i dënon në mënyrën më të ashpër të gjitha format e deklaratave dhe kërcënimeve të tilla”, tha në një konferencë për shtyp në Berlin zëdhënësi i qeverisë, Sebastian Hille.
Ai përsëriti se kancelari është “i mbrojtur mirë dhe i sigurt” pavarësisht kërcënimeve ruse.
Medvedev tha të dielën se mund të imagjinojë operacione rrëmbimi kundër liderëve të tjerë botërorë të ngjashme me veprimin e SHBA-së në Venezuelë, duke përmendur në mesin e tyre Merzin.
“Rrëmbimi i neonazistit Merz mund të ishte një kthesë e shkëlqyer në këtë karnaval ngjarjesh”, u citua të ketë thënë Medvedev, i cili është zëvendëskryetar i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, nga agjencia shtetërore TASS.
Një skenar i tillë nuk është jorealist, pasi “madje ka edhe baza për ta ndjekur penalisht atë në Gjermani, ndaj nuk do të ishte humbje, aq më tepër kur qytetarët po vuajnë kot”, shtoi Medvedev.
Maduro dhe bashkëshortja e tij u kapën në një operacion ushtarak amerikan të shtunën dhe tani po përballen me akuza për trafik droge në Nju Jork.