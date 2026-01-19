Gjermania: Kërcënimet e SHBA-së me tarifa janë të papranueshme

Gjermania sot hodhi poshtë kërcënimet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për tarifa për shkak të Grenlandës si të papranueshme, duke paralajmëruar se një konflikt tregtar nuk do të prodhojë fitues, transmeton Anadolu.
Një zëdhënës i kancelarit gjerman Friedrich Merz tha se vendet evropiane janë të vendosura të përgjigjen me kundër-tarifa nëse SHBA-ja vendos detyrime shtesë, por shtoi se blloku së pari do të ndjekë përpjekjet diplomatike për të parandaluar përshkallëzimin.
“Kërcënimet e tarifave nga presidenti i SHBA-së nuk janë të pranueshme. Ai po përshkallëzon një konflikt tregtar në të cilin nuk mund të ketë fitues”, tha Stefan Cornelius në konferencën për media të qeverisë.
“Një përshkallëzim i tarifave i ngarkon njerëzit e zakonshëm në të dyja anët. Unë besoj se asnjë palë nuk do të ketë interes në zvogëlimin e kapacitetit ekonomik dhe në tendosjen e mëtejshme të buxheteve publike dhe performancës ekonomike”, tha ai.
Cornelius theksoi se udhëheqësit e BE-së do të mblidhen për një samit të posaçëm këtë javë për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit dhe kundërmasat e mundshme.
“Mesazhet përkatëse do të formulohen atje dhe do të zhvillohet një demonstrim uniteti. Komisioni i BE-së do të hyjë në dialog intensiv me administratën amerikane dhe ne të gjithë po mbështetemi te SHBA-ja që të veprojë në mënyrë të arsyeshme në këtë proces për të parandaluar një përshkallëzim të tillë”, tha ai.
Të shtunën, presidenti Trump tha se do të vendoste tarifa prej 10 për qind për Mbretërinë e Bashkuar, Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Holandën dhe Finlandën deri më 1 shkurt, me tarifat që do të rriten në 25 për qind deri më 1 qershor, për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj kontrollit amerikan të Grenlandës.
Presidenti amerikan tha se masat do të mbeten në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje për “blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës” nga Danimarka. Ai përmendi shqetësime për sigurinë kombëtare, duke thënë se “paqja botërore është në rrezik” dhe duke pretenduar se “Kina dhe Rusia duan Grenlandën dhe nuk ka asgjë që Danimarka mund të bëjë për këtë”.
Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale, si dhe shqetësimeve të supozuara në lidhje me rritjen e aktivitetit rus dhe kinez.
Trumpi ka thënë vazhdimisht se SHBA-ja duhet të blejë Grenlandën për sigurinë kombëtare dhe për të parandaluar Rusinë ose Kinën të fitojnë kontrollin e territorit.
Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë hedhur poshtë çdo propozim për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.