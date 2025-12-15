GJNP-ja refuzon apelin e Izraelit, mbështet hetimin e krimeve të luftës në Gaza

Dhoma e Apelit e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP) ka refuzuar kundërshtimin e Izraelit ndaj ligjshmërisë së hetimit të gjykatës për krime lufte të kryera në Gaza pas tetorit 2023, transmeton Anadolu.
Në një vendim të publikuar sot, gjyqtarët konfirmuan një vendim të mëparshëm të dhomës paraprake, duke konstatuar se nuk ka pasur “asnjë situatë të re” që do ta detyronte prokurorin të rinisë procedurën ose të lëshojë një njoftim të ri ndaj Izraelit.
Dhoma e Apelit vendosi se hetimi që nga tetori 2023 ka të bëjë me “të njëjtin lloj konfliktesh të armatosura, në të njëjtat territore, me të njëjtat palë të dyshuara në këto konflikte” si ato që tashmë po hetohen në çështjen afatgjatë të Palestinës.
Izraeli kishte argumentuar se shkalla e konfliktit pas 7 tetorit përbënte një ndryshim themelor, duke aktivizuar detyrime të reja ligjore sipas Nenit 18 të Statutit të Romës.
Gjyqtarët e hodhën poshtë këtë pretendim, duke përfunduar se “nuk ka ndodhur asnjë ndryshim thelbësor i parametrave të hetimit që do të kërkonte një njoftim të ri”.
Gjykata tha se hetimi fillestar, i hapur në vitin 2021, tashmë mbulonte krime lufte të kryera “që nga 13 qershori 2014, pa një datë përfundimtare”.
Ky vendim forcon bazën ligjore për urdhrat e arrestit të lëshuar në nëntor 2024 ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes Yoav Gallant, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Izraeli e refuzon juridiksionin e GJNP-së.
Ndërsa gjyqtarët theksuan se vendimi i tyre “nuk ndikon, në asnjë mënyrë, në aftësinë e shteteve… për të ngritur çështje të pranueshmërisë për raste të veçanta”, ky gjykim heq një pengesë kyç procedurale për vazhdimin e hetimit për Gazën.
Izraeli ka vrarë pothuajse 70.700 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.100 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori 2023, të cilat kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit.
Megjithëse një armëpushim hyri në fuqi më 10 tetor, kushtet e jetesës në Gaza nuk janë përmirësuar, pasi Izraeli vazhdon të vendosë kufizime të rrepta për hyrjen e kamionëve me ndihma, duke shkelur protokollin humanitar të marrëveshjes.