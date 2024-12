Gjykata e Lartë Amerikane vendos të shqyrtojë çështjen e TikTokut

Platforma e njohur e rrjeteve sociale ka më shumë se 170 milionë përdorues në Shtetet e Bashkuara. Nuk është e qartë se kur mund të merret vendimi. Sidoqoftë, Gjykata e Lartë mund të veprojë pas paraqitjes së argumenteve për të mos lejuar hyrjen e ligjit në fuqi në pritje të një vendimi përfundimtar, nëse të paktën pesë nga nëntë anëtarët e gjykatës mendojnë se ligji është jokushtetues.

Gjykata e Lartë tha të mërkurën se do të dëgjojë muajin e ardhshëm argumentet mbi kushtetueshmërinë e ligjit federal që mund ta ndalojë veprimtarinë e rrjetit TikTok në Shtetet e Bashkuara nëse nuk shitet nga kompania kineze ombrellë.

Anëtarët e gjykatës do të dëgjojnë më 10 janar argumentet nëse ligji kufizon në mënyrë të palejueshme lirinë e fjalës në kundërshtim me Amendamentin e Parë. Ligji i miratuar në muajin prill, cakton një afat deri më 19 janar për shitjen e rrjetit, ose në të kundërt do të ndalohet në Shtetet e Bashkuara.

Platforma e njohur e rrjeteve sociale ka më shumë se 170 milionë përdorues në Shtetet e Bashkuara. Nuk është e qartë se kur mund të merret vendimi. Sidoqoftë, Gjykata e Lartë mund të veprojë pas paraqitjes së argumenteve për të mos lejuar hyrjen e ligjit në fuqi në pritje të një vendimi përfundimtar, nëse të paktën pesë nga nëntë anëtarët e gjykatës mendojnë se ligji është jokushtetues.

Avokatët për firmën TikTok dhe kompaninë kineze ombrellë, “ByteDance”, i kanë kërkuar gjykatësve që të veprojnë përpara afatit të 19 janarit. Gjykata e Lartë gjithashtu do të dëgjojë dëshmitë nga përdoruesit e rrjetit, disa prej të cilëve e përdorin platformën për të siguruar jetesën.

Data e paraqitjes së argumenteve nënkupton që Departamenti i Drejtësisë i administratës së Presidentit Biden në largim do të mbrojë ligjin e nënshkruar në muajin prill nga Presidenti Biden dhe të miratuar nga Kongresi me mbështetjen e dy partive. Administrata republikane, e cila merr pushtetin më 20 janar, mund të mos ndajë të njëjtat pikëpamje për ligjin.

Presidenti i ri, Donald Trump, i cili dikur mbështeti ndalimin e rrjetit, ka premtuar gjatë fushatës se do ta “shpëtojë” TikTokun dhe se administrata e tij do ta shqyrtojë situatën. Të hënën, zoti Trump priti në rezidencën e tij Mar-a-Lago shefin e rrjetit TikTok, Shou Zi Chew.

Kompanitë kanë thënë se një mbyllje vetëm një muaj do të shkaktonte humbjen e rreth një të tretës së përdoruesve të rrjetit në Shtetet e Bashkuara dhe të ardhurave të konsiderueshme nga reklamat.

Çështja vë përballë të drejtat e lirisë së fjalës dhe qëllimet e deklaruara të qeverisë për të mbrojtur sigurinë kombëtare, ndërkohë që ngre çështje të reja në lidhje me platformat e mediave sociale.

Një panel gjykatësish federalë të Gjykatës së Apelit e mbështeti njëzëri ligjin më 6 dhjetor, ndërsa hodhi poshtë një kërkesë urgjente për të shtyrë zbatimin e ligjit.

Nëse gjykata nuk vepron, ligji do të hyjë në fuqi më 19 janar dhe do të penalizonte kompanitë që ofrojnë shërbimin e rrjetit TikTok. Zbatimi i ligjit është përparësi e Departamentit të Drejtësisë, i cili mund të hetojë shkeljet e mundshme dhe kërkojë penalizime.

Por avokatët për rrjetin TikTok dhe kompanisë mëmë “ByteDance” kanë argumentuar se Departamenti i Drejtësisë nën Presidentin Trump mund ta ndalojë zbatimin e ligjit ose mund të kërkojë të zbusë pasojat më të rënda të ligjit. Zoti Trump merr presidencën amerikane një ditë pasi ligji duhet të hyjë në fuqi.