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Gjykata izraelite hap rrugën për shembjen e një shkolle dhe shtëpive palestineze

The primary school in Masafer Yatta, which Israeli authorities have ordered demolished, serves around 150 Palestinian children. (Photo: via social media)

Një gjykatë ushtarake izraelite ka rrëzuar katër kërkesa për ndalimin e shembjes së një shkolle dhe tri shtëpive në Masafer Yatta, në jug të Hebronit, në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Gjykata hodhi poshtë një kërkesë kundër një urdhri ushtarak për shembjen e një shkolle të mesme për vajza, e cila është kërcënuar me shembje që nga viti 2016.

Gjithashtu, u refuzuan tri kërkesa të veçanta që synonin ndalimin e shkatërrimit të shtëpive të banorëve palestinezë në Masafer Yatta.

Vendimi i gjykatës i hap rrugën forcave izraelite për të kryer shembjet, të cilat mund të realizohen në çdo kohë, thanë burime për Al Jazeera. /mesazhi

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