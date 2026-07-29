Gjykata izraelite hap rrugën për shembjen e një shkolle dhe shtëpive palestineze

Një gjykatë ushtarake izraelite ka rrëzuar katër kërkesa për ndalimin e shembjes së një shkolle dhe tri shtëpive në Masafer Yatta, në jug të Hebronit, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Gjykata hodhi poshtë një kërkesë kundër një urdhri ushtarak për shembjen e një shkolle të mesme për vajza, e cila është kërcënuar me shembje që nga viti 2016.
Gjithashtu, u refuzuan tri kërkesa të veçanta që synonin ndalimin e shkatërrimit të shtëpive të banorëve palestinezë në Masafer Yatta.
Vendimi i gjykatës i hap rrugën forcave izraelite për të kryer shembjet, të cilat mund të realizohen në çdo kohë, thanë burime për Al Jazeera. /mesazhi