Dëshironi të rrisni natyrshëm konsumin e kolagjenit? Këto ushqime duhet të jenë në menunë tuaj

Kolagjeni është një nga proteinat më të rëndësishme në trupin e njeriut, duke kontribuar në elasticitetin e lëkurës, shëndetin e kyçeve dhe forcimin e flokëve, thonjve dhe indit lidhës. Ndërsa prodhimi i tij natyror zvogëlohet me moshën, shumë njerëz përpiqen të rimbushin marrjen e tij përmes dietës së tyre të përditshme.
Sasitë më të mëdha të kolagjenit gjenden në ushqimet me origjinë shtazore, dhe përgatitja e duhur mund të rrisë më tej shfrytëzimin e tij.
Një nga burimet më të mira natyrore të kolagjenit janë supat dhe lëngjet e përgatitura në shtëpi nga kockat, kërcet dhe nyjet e viçit. Gatimi afatgjatë, i cili zgjat midis gjashtë dhe 12 orësh, mundëson çlirimin e kolagjenit, xhelatinës, aminoacideve dhe mineraleve, prandaj lëngje të tilla janë jashtëzakonisht ushqyese.
Ndër ushqimet e pasura me kolagjen, bien në sy farat e pishës. Kjo pjatë tradicionale, e përgatitur pa aditivë shtesë, përmban sasi të mëdha kolagjeni natyral që mund të jetë një pjesë e vlefshme e një diete të ekuilibruar.
Mishi i pulës është gjithashtu një burim i mirë i kësaj proteine, veçanërisht pjesë të tilla si lëkura, krahët dhe qafa, të cilat përmbajnë shumë ind lidhës.
Peshku është një tjetër ushqim i pasur me kolagjen, dhe kolagjeni i peshkut është më i lehtë për t’u tretur nga trupi. Lëkura e salmonit, si dhe lëngjet e peshkut të përgatitura në shtëpi, rekomandohen veçanërisht.
Përveç ushqimeve që përmbajnë drejtpërdrejt kolagjen, ka edhe nga ato që mbështesin prodhimin e tij natyror në trup. Këto përfshijnë vezët, veçanërisht të verdhat e vezëve, qumështin e plotë, gjalpin, gjizën, salcën e kosit dhe mishin e viçit.
Këto ushqime përmbajnë aminoacide si glicina dhe prolina, të cilat marrin pjesë në formimin e kolagjenit. Prandaj, sa herë që është e mundur, përparësi duhet t’u jepet ushqimeve me cilësi të lartë.