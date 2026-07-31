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Gliko shalqiri, receta tradicionale e verës

Glikoja e shalqirit përgatitet me pjesën e bardhë të lëvores së shalqirit dhe është një ëmbëlsirë tradicionale, ideale për t’u shërbyer me një gotë ujë të ftohtë ose me kafe.

Përbërësit:

1 kg pjesë e bardhë e lëvores së shalqirit

1 kg sheqer

250 ml ujë

1 limon

1 lugë gjelle lëng limoni

1 lugë çaji vanilje

2–3 karafila, sipas dëshirës

Përgatitja:

Lajeni mirë shalqirin dhe hiqni pjesën e gjelbër të lëvores. Përdorni vetëm pjesën e bardhë dhe priteni në copa të vogla ose në forma sipas dëshirës.

2. Zierja e parë

Vendosini copat në një tenxhere me ujë dhe ziejini për rreth 10–15 minuta, derisa të zbuten pak, por pa u shpërbërë. Kullojini mirë.

3. Përgatitja e sherbetit

Në një tenxhere të gjerë hidhni sheqerin dhe 250 ml ujë. Vendoseni në zjarr mesatar dhe lëreni të ziejë derisa të krijohet një sherbet i lehtë.

4. Shtoni shalqirin

Hidhni copat e shalqirit në sherbet dhe lërini të ziejnë në zjarr të ulët për rreth 30–40 minuta. Gjatë zierjes mos e përzieni shumë me lugë, që copat të mos thyhen.

5. Limoni dhe aroma

Kur glikoja të ketë filluar të trashet, shtoni lëngun e limonit, vaniljen dhe, nëse dëshironi, karafilat. Lëreni edhe 5–10 minuta në zjarr.

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