Gliko shalqiri, receta tradicionale e verës

Glikoja e shalqirit përgatitet me pjesën e bardhë të lëvores së shalqirit dhe është një ëmbëlsirë tradicionale, ideale për t’u shërbyer me një gotë ujë të ftohtë ose me kafe.
Përbërësit:
1 kg pjesë e bardhë e lëvores së shalqirit
1 kg sheqer
250 ml ujë
1 limon
1 lugë gjelle lëng limoni
1 lugë çaji vanilje
2–3 karafila, sipas dëshirës
Përgatitja:
Lajeni mirë shalqirin dhe hiqni pjesën e gjelbër të lëvores. Përdorni vetëm pjesën e bardhë dhe priteni në copa të vogla ose në forma sipas dëshirës.
2. Zierja e parë
Vendosini copat në një tenxhere me ujë dhe ziejini për rreth 10–15 minuta, derisa të zbuten pak, por pa u shpërbërë. Kullojini mirë.
3. Përgatitja e sherbetit
Në një tenxhere të gjerë hidhni sheqerin dhe 250 ml ujë. Vendoseni në zjarr mesatar dhe lëreni të ziejë derisa të krijohet një sherbet i lehtë.
4. Shtoni shalqirin
Hidhni copat e shalqirit në sherbet dhe lërini të ziejnë në zjarr të ulët për rreth 30–40 minuta. Gjatë zierjes mos e përzieni shumë me lugë, që copat të mos thyhen.
5. Limoni dhe aroma
Kur glikoja të ketë filluar të trashet, shtoni lëngun e limonit, vaniljen dhe, nëse dëshironi, karafilat. Lëreni edhe 5–10 minuta në zjarr.