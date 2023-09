Golf GTI i fundit me transmision manual

Veturat sportive dhe transmisionet manuale ishin të lidhura tejet shumë deri para disa vitesh dhe më pas erdhën disa tendenca të reja.

Së pari, përparimi teknologjik i bëri transmetimet automatike më të shpejta se transmetimet manuale më të shpejta, dhe më pas ato u bënë disi më të përballueshme dhe për këtë arsye më të pajtueshme me segmentet më të ulëta të veturave.

Volkswagen ka bërë një hap të madh përpara këtu, dhe kuti ingranazhi i tij DSG është bërë standardi i artë. Megjithatë, ata që pëlqejnë kombinimin e fuqisë mbresëlënëse dhe transmetimit manual kanë pasur një zgjedhje deri më tani.

Bëhet fjalë për Golf GTI 380 për tregun amerikan, i cili do të ofrohet me marshe manuale në të gjitha nivelet e veshjeve. Ju do ta njihni atë nga rrotat 19 inç të huazuara nga versioni special i 20-vjetorit të Golf R.

Detajet e çatisë dhe trupit, si pasqyrat, janë të lyera në të zezë me kontrast, por janë ruajtur edhe thekset dalluese të kuqe.

Ky GTI është gjithashtu i pari i këtij lloji që ofrohet në një nuancë të re të Grafit Metallic Grey, përveç nuancave të zakonshme të ngjyrave.

Në kabinë, megjithatë, detaji më interesant është leva e marsheve, veçanërisht pasi tregu amerikan nuk është i prirur për manuale. Kjo është diçka që Volkswagen nuk do ta ofrojë në të ardhmen.

Nuk ka ndryshime nën kapuç. Ka ende një 2.0 TSI me 245 HP dhe 370 Nm. Si opsion ofrohet edhe transmisioni automatik, i cili së shpejti do të bëhet standard edhe për versionin R.

Dhe në fund çmimi. Ky model në Amerikë fillon nga 32,485 dollarë, që është afërsisht 29,900 euro. Nga rruga, opsioni më i lirë për Golf GTI në SHBA është 30,450 dollarë (28,152 euro).