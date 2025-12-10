Google do të lansojë syzet e para me inteligjencë artificiale në vitin 2026

Të hënën, Google tha se planifikon të lansojë syzet e saj të para të mundësuara nga inteligjenca artificiale në vitin 2026, ndërsa kompania teknologjike po shton përpjekjet e saj për të konkurruar kundër Meta në një treg të nxehtë të konsumatorëve për pajisjet e inteligjencës artificiale.
Kompania në pronësi të Alphabet po bashkëpunon në dizajnin e pajisjeve me Samsung, Gentle Monster dhe Warby Parker, me të cilët Google ra dakord për një angazhim prej 150 milionë dollarësh në maj.
Google planifikon të lansojë syze vetëm audio që do t’u lejojnë përdoruesve të flasin me asistentin e inteligjencës artificiale Gemini, tha kompania në një blog.
Google tha gjithashtu se do të ketë syze me një ekran të integruar që u tregon përdoruesve informacione të tilla si udhëzimet e navigimit dhe përkthimet gjuhësore.
Kompania tha se syzet e para do të vijnë vitin tjetër, por nuk specifikoi se cilat stile do të përfshijnë.
Në një deklaratë të hënën, Warby Parker tha se syzet e para të saj në partneritet me Google pritet të lançohen në vitin 2026.
Syzet do të ndërtohen në bazë të Android XR, sistemit operativ të Google për kufjet e saj.
Përditësimet e Google të hënën vijnë pasi kompania në maj njoftoi se do të rikthehej në lojën e syzeve inteligjente.
Në atë kohë, bashkëthemeluesi Sergey Brin tha se kishte mësuar nga gabimet e kaluara të Google me syzet inteligjente të dështuara, duke përmendur inteligjencën artificiale më pak të përparuar dhe mungesën e njohurive të zinxhirit të furnizimit, të cilat çuan në çmime të larta.
“Tani, në botën e inteligjencës artificiale, gjërat që këto syze mund të bëjnë për t’ju ndihmuar pa ju shpërqendruar vazhdimisht – kjo aftësi është shumë më e lartë”, tha Brin në maj.
Hapësira e pajisjeve të veshura me inteligjencë artificiale ka fituar terren me Meta-n që kryeson grupin.
Syzet Ray-Ban Meta të kompanisë së mediave sociale u pritën me një sukses të habitshëm.
Syzet, të cilat u projektuan në partneritet me gjigantin e syzeve EssilorLuxottica, janë të mbushura me asistentin digjital Meta AI.
Meta gjithashtu lançoi syzet e veta të ekranit në shtator, të cilat u lejojnë përdoruesve të shohin veçori si mesazhe, pamje paraprake të fotove dhe mbishkrime live përmes një ekrani të vogël që është i integruar në njërën nga lentet e pajisjes.
Kompani të tjera si Snap dhe Alibaba gjithashtu kanë qenë duke prodhuar ofertat e tyre të syzeve me inteligjencë artificiale, ndërsa tregu i vogël por konkurrues vazhdon të rritet.
Të hënën, Google zbuloi gjithashtu më shumë përditësime të softuerit për kufjet Galaxy XR, duke përfshirë mundësinë për t’i lidhur ato me PC me Windows dhe një modalitet udhëtimi që do të lejojë që pajisja të përdoret në aeroplanë dhe makina.