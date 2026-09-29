Shefi i Anthropic do të darkojë me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

CEO i kompanisë së Al, Anthropic, Dario Amodei, pritet të darkojë me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.
Takimi, i raportuar fillimisht nga Axios dhe më pas i konfirmuar nga TechCrunch, do të jetë takimi i parë kokë më kokë mes Amodeit dhe Trump.
Takimi vjen në një moment kur të dy kanë pasur qëndrime të ndryshme mbi mënyrën se si duhet të zhvillohet dhe rregullohet Al.
Amodei ka kërkuar më shumë kujdes dhe masa sigurie për zhvillimin e AI, ndërsa Trump ka mbështetur një qasje më të shpejtë ndaj kësaj teknologjie.
Raportohet se marrëdhëniet mes Anthropic dhe administratës Trump janë tensionuar edhe më parë.
Në fillim të këtij viti, Pentagoni e cilësoi kompaninë si rrezik për zinxhirin e furnizimit, pas mosmarrëveshjeve lidhur me kufizimet që Anthropic kërkon të vendosë për përdorimin e teknologjisë së saj.
Pavarësisht këtyre përplasjeve, disa zyrtarë të administratës amerikane kanë mbajtur një qëndrim më pozitiv ndaj kompanisë.
Darka mes Amodeit dhe Trump pritet të jetë një mundësi për të diskutuar të ardhmen e Al dhe marrëdhëniet mes industrisë së AI dhe qeverisë amerikane.