Google mbyll rrjetin e mashtrimit të aplikacioneve Android

Google, në bashkëpunim me studiues nga HUMAN, ka zbuluar dhe mbyllur një nga rrjetet më të mëdha të mashtrimit të reklamave digjitale në platformën Android.
Operacioni u quajt SlopAds, i cili përhapte malware dhe gjeneronte shikime dhe klikime të rreme të reklamave në 224 aplikacione.
Aplikacionet, shpesh të paraqitura si mjete të mundësuara nga inteligjenca artificiale, u shkarkuan më shumë se 38 milionë herë në të gjithë botën.
Pasi u instalua, një modul i fshehur (FatModule) ekzekutoi “WebViews” të rreme në sfond, të cilat simuluan shikimet dhe klikimet e reklamave.
Në këtë mënyrë, sistemi bëri deri në 2.3 miliardë kërkesa mashtruese në rrjetet e reklamave në ditë.
Shumica e trafikut mashtrues erdhi nga SHBA-ja (rreth 30%), e ndjekur nga India (10%) dhe Brazili (7%).
Të gjitha aplikacionet e lidhura me rrjetin SlopAds janë hequr nga Google Play Store, ndërsa përdoruesit që i instaluan janë këshilluar t’i fshijnë ato nga pajisjet e tyre sa më shpejt të jetë e mundur.
Edhe pse operacioni është mbyllur, ekspertët paralajmërojnë se mashtruesit ka të ngjarë të kthehen me truke dhe përpjekje të reja për të shfrytëzuar sistemet e reklamave.