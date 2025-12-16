Google sjell “AI Mode” direkt në Chrome

Google po punon për të integruar funksionin e tij të inteligjencës artificiale, AI Mode, direkt brenda shfletuesit Chrome.
Kjo do të mundësojë që përdoruesit të kenë qasje më të drejtpërdrejtë në mjetet e AI pa u ridrejtuar në një faqe të veçantë të Google Search.
Aktualisht kjo veçori është në fazë testimi në versionin eksperimental Chrome Canary, dhe nuk dihet ende kur do të jetë e disponueshme për të gjithë përdoruesit.
Në këtë version të përparuar, AI Mode mund të hapet brenda vetë Chrome‑it, nën adresën chrome://contextual‑tasks, dhe ofron një ndërfaqe me titull Meet AI Mode dhe një fushë për të shkruar pyetje si “Ask anything”.
Kjo është ndryshe nga mënyra më e vjetër ku përdoruesit ridrejtoheshin në një faqe të veçantë të kërkimit në internet për të përdorur mjetet e inteligjencës artificiale.
Versioni i ri gjithashtu mund t’ju ndihmojë të merrni përgjigje në lidhje me faqet që keni hapur aktualisht, pa pasur nevojë të kopjoni dhe ngjisni URL‑në e tyre si më parë. Megjithatë, këto funksione janë ende eksperimentale dhe pritet që të evoluojnë para se të lëshohen tek përdoruesit e zakonshëm.
Në thelb, integrimi i AI Mode brenda Chrome mund të sjellë një përvojë më të njëtrajtshme dhe të fuqishme të kërkimit dhe përdorimit të inteligjencës artificiale gjatë shfletimit.