Google sjell Gemini në Google TV Streamer

Google njoftoi të hënën se po fillon të lansojë Gemini në Google TV Streamer, duke zëvendësuar Google Assistant.
Gjiganti i teknologjisë thotë se ndryshimi do t’u mundësojë përdoruesve të përdorin zërin e tyre më natyrshëm për t’u qasur në përmbajtje dhe më shumë.
Për shembull, përdoruesit tani mund të pyesin diçka si: “Më pëlqejnë dramat, por gruas sime i pëlqejnë komeditë. Çfarë filmi mund të shohim së bashku?” kur kërkojnë rekomandime filmash.
Ose, përdoruesit mund të shohin shpejt një shfaqje në të cilën po kthehen duke pyetur diçka si: “Çfarë ndodhi në fund të Outlander sezonin e kaluar”.
Në një shembull tjetër, Google thotë se përdoruesit mund të pyesin edhe diçka si “Cila është drama e re spitalore për të cilën po flasin të gjithë”.
Google thotë se Gemini për TV shkon përtej argëtimit, pasi përdoruesit mund t’i bëjnë asistentit të AI çdo lloj tjetër pyetjeje, ashtu siç mund të bëjnë me Gemini në telefonin e tyre.
Për shembull, përdoruesit mund të sjellin mësim në televizorin e tyre duke i kërkuar Gemini të “Shpjegojë pse shpërthejnë vullkanet fëmijës tim të klasës së tretë”.
Gemini gjithashtu mund t’i udhëzojë përdoruesit përmes projekteve ose recetave DIY me video në YouTube, thotë Google.
Për t’u qasur Gemini në Google TV Streamer, duhet të shtypni butonin e mikrofonit të telekomandës.
Google thotë se përditësimi do të lançohet “gjatë disa javëve të ardhshme” për përdoruesit e moshës 18 vjeç e lart.
Ky veprim vjen pasi Google njoftoi në shtator se po prezantonte Gemini për Google TV për të zgjedhur pajisjet TCL.
Kompania tha në atë kohë se më vonë gjatë vitit, Gemini do të vinte në modelet Hisense U7, U8 dhe UX 2025, dhe modelet TCL QM7K, QM8K dhe X11K 2025.
Përveç Google TV Streamer, Gemini është gjithashtu i disponueshëm në pajisjen e transmetimit Walmart Onn 4K Pro.
Njoftimi i së hënës nuk vjen si surprizë, pasi ndryshimi është pjesë e planeve të Google për të zëvendësuar Google Assistant me Gemini në të gjitha pajisjet dhe platformat e saj. Plus, kompania kishte njoftuar në CES në janar se Gemini do të vinte në Google TV këtë vit.