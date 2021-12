Google sjell lojërat Android në Windows

Nuk është e qartë se çfarë teknologjie do të përdorë Google për të ofruar aplikacionet Android në Windows ose mund të aplikohen teknologjia cloud streaming.

Duke filluar nga viti i ardhshëm Google Play Games do të jenë të disponueshëm në pajisje me ekrane më të mëdha sesa ato Android dhe Chrome OS.

Aplikacioni do të jetë i disponueshëm edhe në kompjuterët Windows. Detajet janë shumë të pakta kur do të ofrohet dhe sesi do të funksionojnë kontrollorët.

Shtysa kryesore e Google për të sjellë Google Play Games në Windows mendohet të kenë qenë Chromebook-ët dhe popullariteti që gjeti në këto platforma.

“Duke filluar nga 2022, lojtarët mund të provojnë lojërat e tyre të preferuara Google Play Games në më shumë pajisje,” tha kompania për The Verge.

Lajmi i Google vjen pak muaj pasi Microsoft filloi të testonte aplikacionet Android në Windows 11. Gjiganti i Windows ka ndërtuar një nënsistem për Android i aftë të luajë aplikacionet Android. /PCWorld Albanian