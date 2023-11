Granit Xhaka shkruan histori te Kombëtarja e Zvicrës

Granit Xhaka ka hyrë në histori të Kombëtares së Zvicrës.

Futbollisti me preardhje nga Kosova, ka thyer rekordin dhe ka hyrë në histori si lojtari me më së shumti paraqitje me fanellën zvicerrane.

Xhaka me paraqitjen e tij ndaj Izraelit, ka bërë plot 119 paraqitje zyrtare për Zvicrën.

Kapiteni i helvetikeve është pjesë e Kombëtares A që nga viti 2011, ku deri më tani ka shënuar 11 gola dhe ka bërë edhe 7 asistime.

Xhaka me Zvicrën ka luajtur në tre Kampionate Botërore (2014, 2018 dhe 2022), ndërsa dy herë ka marrë pjesë në Kampionate Evropiane (2016 dhe 2020).