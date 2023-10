Greqi, bie me rreth 10 për qind numri i lindjeve në vitin 2022

Sipas raportit të Institutit Grek të Statistikave (ELSTAT), numri i foshnjave të porsalindura, i cili ishte 85.346 në vitin 2021, ra me 10,3 për qind në 76.541.

Numri i foshnjave të porsalindura në Greqi, popullsia e të cilëve është ulur ndër vite, ka rënë me 10,3 për qind në vitin 2022 krahasuar me një vit më parë. Sipas raportit të Institutit Grek të Statistikave (ELSTAT), numri i foshnjave të porsalindura, i cili ishte 85.346 në vitin 2021, ra me 10,3 për qind në 76.541.

Ndërsa numri i vdekjeve në vend në vitin 2022 u regjistrua në 140.801, kjo shifër ishte 143.923 në vitin 2021.

Numri i foshnjave që vdiqën para se të mbushnin një vjeç ishte 239 në vitin 2022.

Në Greqi, në vitin 2022 janë martuar 43.355 çifte. Numri i personave që preferuan të lidhnin “marrëveshje bashkëjetese” zyrtare në vend të martesës ishte 13.157.

Numri i çifteve që u martuan u rrit me 6,4 për qind në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021 dhe numri i çifteve që zyrtarizuan marrëdhëniet e tyre me “marrëveshje bashkëjetese” u rrit me 13,9 për qind.