Gruaja, Përgojuesi dhe Burri!

✍️- Thuhet se një shitës skllavësh shiti një skllav dhe i tha blerësit:
Unë të garantoj se ky djal i fuqishëm nuk ka asnjë të metë përveç njërës.
Blerësi pyeti: Çfarë është kjo e metë?
Ai tha: Thashetheme, përgojues.
Blerësi tha: Kjo është pak punë. Ti je i lirë, shko, nuk mbanë përgjegjësi ndaj tij, se unë nuk i dëgjoj përgojimet.
👈- Por vetëm disa ditë pasi kaluan skllavi erdhi te pronari i tij i ri dhe i tha:
Gruaja jote don të të vrasë në gjumë, që të martohet me dikë tjetër.
Burri pyeti: Si e di këtë?
Skllavi i tha: Unë e di çfarë po ndodh.
Shko dhe kalo natën me të, mos flej por vetëm shtiru se je fjetur dhe do ta shohësh vetë të vërtetën e asaj që them.
Pastaj skllavi shkoi te gruaja e pronarit dhe i tha:
Burri yt do të divorcohet nga ty dhe të martohet me dikë tjetër. A do të doje që unë të të këndoj një magji për të rikthyer dashurinë e tij për ty?
Ajo tha: Po, dhe do të kesh aq para sa të duash.
Ai skllavi i tha: Më sill tre kime nga poshtë mjekrës së tij që të mund ta përfundoj magjinë.
Kur gruaja erdhi te burri i saj me fjet dhe me qëllim që t’i merrte qimet, ajo mendoj se burri është fjetur, iu afrua me dorë. Burri mendoi se ajo donte ta vriste, siç i kishte thënë skllavi, kështu që e sulmoi shpejt me shpatën e tij dhe e vrau gruajen e vet.
Kur vëllezërit e saj mësuan për këtë, u tërbuan dhe nga hakmarrja vranë burrin e saj. Pastaj skllavi iku, duke shkaktuar dy vdekje dhe dy krime.
Kështu, burri dhe gruaja e tij ranë viktimë e veprave të liga të një skllavi thashethemexhi dhe pakujdesisë së atyre që i besuan fjalëve të tij.
Ne kërkojmë strehim te Zoti nga thashethemet dhe i kërkojmë Atij të na mbrojë prej tyre dhe nga autorët e tyre.
Prof. ass. dr. Musa Vila