Grupi palestinez zbulon një armë të re

Grupi palestinez Qassam Brigades ka zbuluar një armë të re në konfliktin e fundit kundër Izraelit, raporton korrespondentja e Aljazeeras Jamileh Abu Zanoona nga Gaza.

Ajo citoi një deklaratë nga grupi që thotë se sistemi i mbrojtjes ajrore me sup është prodhuar nga grupi në Gaza dhe është vënë në shërbim në konflikt.

Një video e publikuar nga grupi tregoi gjithashtu luftëtarët e Qassam duke qëlluar dhe goditur objektivat e tyre në ajër.

“Ata po përpiqen të dëshmojnë qëndrimin e tyre se po punojnë me veten dhe se do të kenë sukses”, tha Abu Zanoona.

⚡️Al-Qassam Brigades published scenes where they stormed enemy military sites in the northern Gaza Strip and destroying a number of vehicles and surveillance systems.#IsraelPalestineWar

